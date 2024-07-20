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    В МВД Украины раскрыли две версии убийства Фарион

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    Украинские правоохранители расследуют несколько версий убийства экс-депутата Верховной рады Ирины Фарион. Об этом 20 июля сообщил глава Министерства внутренних дел (МВД) Украины Игорь Клименко в своих соцсетях.

    Так, среди основных версий — личная неприязнь и общественно-политическая деятельность. Также не исключено, что убийство Фарион могло быть заказным, добавил министр.

    Известно, что в момент нападения на месте не работала часть камер видеонаблюдения. По словам Клименко, это связано с плановым отключением света.

    Накануне вечером неизвестные стреляли в экс-депутата Верховной рады Украины от партии «Свобода» и экс-преподавателя университета «Львовская политехника» Ирину Фарион возле ее дома. В больнице 60-летняя женщина скончалась. Уголовное дело возбудили по статье «Умышленное убийство» Уголовного кодекса Украины. Стрелявших ищут.

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