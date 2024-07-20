«Обстоятельства изменились». В США допустили, что ВСУ могут увеличить глубину ударов американским оружием по территории России

Соединенные Штаты могут пересмотреть позицию по допустимости ударов ВСУ вглубь территории России с помощью западных вооружений. Об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан на площадке Аспенского форума, сообщает ТАСС 19 июля.



На вопрос, может ли в перспективе глубина ударов по России американским оружием значительно увеличиться, он ответил, что «не может дать однозначного ответа на этот вопрос на будущее». Салливан заявил, что текущая позиция президента США Джо Байдена заключается в том, что обстоятельства изменились.



«Россия начала новое наступление в направлении Харькова, и здравый смысл диктует, чтобы Украина могла бить по этому наступлению», — подчеркнул он.



Тем не менее, пока политика в отношении глубины ударов по РФ не изменилась.



Салливан добавил, что после саммита НАТО в Вашингтоне Байден на пресс-конференции уже отвечал на подобный вопрос. Тогда президент заявил, что США «постоянно рассматривает», что страна может предложить Украине в плане поставок оружия.

