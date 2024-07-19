Бывшего гендиректора сети элитных фитнес-клубов избили в Подмосковье. Драка началась со спора из-за шаурмы

В пятницу, 19 июля, в Подмосковье неизвестные напали на бывшего гендиректора сети элитных фитнес-клубов World Class Дмитрия Бабанова, сообщает MSK1.RU 19 июля.



Как рассказал пострадавший, драка случилась у кафе, куда мужчина заехал пообедать. Дмитрий долго ждал блюдо, поэтому сделал сотрудникам заведения замечание. Начался спор на повышенных тонах, после чего, по словам бизнесмена, ему предложили поговорить на улице.



«Управляющий мне говорит: "Пойдем выйдем. Что ты здесь кричишь? Ты вообще нам должен, давай нам миллион рублей". Я говорю: "Вы что, деньги у меня вымогать будете?" Вдруг из какого-то автосервиса подбежали 10 человек. Я даже не понял, как меня ударили в лицо. Я потерял сознание, и меня били ногами», — рассказал MSK1.RU Дмитрий Бабанов.



Драку прервала семья Дмитрия, которая спугнула нападавших. Сейчас пострадавший находится в больнице в Солнечногорске. У него зафиксировали сотрясение мозга и перелом ребра. «Также рассечена губа и выбит зуб, есть многочисленные ссадины. После осмотра я поеду в полицию писать заявление», — заявил бизнесмен.



В пресс-службе МВД по Московской области сообщили, что сейчас выясняют детали произошедшего и устанавливаются причастные к драке.



По мнению адвоката Дмитрия Александра Карабанова, нападение на бизнесмена было совершено по сценарию. «Мы считаем, что это новые преступные схемы, которые отрабатываются на заправках», — рассказал он РБК.

