Вице-президент бразильского футбольного клуба перепутал главу правления «Зенита» с Дмитрием Медведевым

Вице-президент бразильского футбольного клуба «Фламенго» перепутал Александра и Дмитрия Медведевых во время переговоров по трансферу полузащитника «Зенита» Клаудиньо. Об этом 18 июля сообщило издание Sports.ru.



«Тот, кто находится по другую сторону, был президентом России в течение пяти лет. Так что мы не вытаскиваем игрока из клуба без истории и статуса», - сказал вице-президент «Фламенго» Макрос Браз про председателя правления «Зенита» Александра Медведева.



Медведев возглавляет правление футбольного клуба с июня 2023 года, до этого четыре года он был его гендиректором. В прошлом он руководил теннисными турнирами St. Petersburg Open и St. Petersburg Ladies Trophy, был президентом Континентальной хоккейной лиги.



Ранее издание Sport Express сообщало, что «Фламенго» намерен закрыть сделку по трансферу Клаудиньо после 13 июля. По данным журналистов, футбольный клуб был готов заплатить за это 18 миллионов евро, с заключением контракта с футболистом до лета 2029 года. Процесс переговоров подтверждал тренер «Зенита» Сергей Семак, по предварительной информации клуб был согласен на трансфер. В 2021 году, по данным Sport Express, «Зенит» заплатил за Клаудиньо в своих рядах 12 миллионов евро.



Футболист родом из Латинской Америки и футбольную карьеру построил там. Он был лучшим игроком чемпионата Бразилии-2020 и постоянным участником сборной страны на олимпиаде



Сейчас, по информации СМИ, «Фламенго» и «Зенит» не могут договориться о форме оплаты сделки по Клаудиньо – в частности, о временных рамках рассрочки.



«Фламенго» - самый популярный бразильский клуб, численность болельщиков которого оценивают в 45 миллионов человек. Он стабильно находится в числе лидеров чемпионата Бразилии.



В декабре сообщалось, что якобы полузащитник «Зенита» Вендел хочет уйти во «Фламенго», но агент футболиста и клуб эту информацию опровергли. Его возможный трансфер обсуждали несколько месяцев.