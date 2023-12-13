В Бразилии пишут, что Вендел уходит из «Зенита», агент игрока и клуб все отрицают

Футболист «Зенита» Вендел хочет покинуть клуб и уйти во «Фламенго» этой зимой, сообщил портал OneFootball со ссылкой на инсайдера Андре Луиса. По его данным, 26-летний полузащитник просит своих агентов убедить клуб из Петербурга отпустить его как можно скорее.



В понедельник парикмахер Вендела опубликовал фото с футболистом, намекая на его предстоящий переход во «Фламенго». Однако во вторник председатель правления «Зенита» Александр Медведев заявил РИА Новости, что информация о переходе Вендела в «Фламенго» является ложной. Также опроверг новости Тьяго Рибейро, агент Вендела.

