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    В Бразилии пишут, что Вендел уходит из «Зенита», агент игрока и клуб все отрицают

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    Футболист «Зенита» Вендел хочет покинуть клуб и уйти во «Фламенго» этой зимой, сообщил портал OneFootball со ссылкой на инсайдера Андре Луиса. По его данным, 26-летний полузащитник просит своих агентов убедить клуб из Петербурга отпустить его как можно скорее.

    В понедельник парикмахер Вендела опубликовал фото с футболистом, намекая на его предстоящий переход во «Фламенго». Однако во вторник председатель правления «Зенита» Александр Медведев заявил РИА Новости, что информация о переходе Вендела в «Фламенго» является ложной. Также опроверг новости Тьяго Рибейро, агент Вендела.

    «Это фейк, это все ложь. Вендел ни с кем не разговаривал. Он в отпуске в Бразилии, отдыхает. Он очень счастлив в «Зените» на данный момент. Его игра на поле показывает, что он очень предан команде», — приводит слова агента журналист Фабио Алейшо в своем Telegram-канале.

    Ранее писали, что в июле «Фламенго» предложил 13 млн евро за полузащитника, однако «Зенит» отказался. Затем бразильский клуб увеличил предложение до 15 млн, но стороны так и не смогли договориться. Тренер «Зенита» Семак подтвердил желание Вендела покинуть клуб. В августе появилась информация о возможном переходе в зимнее трансферное окно.

    9 декабря Семак сказал, что Вендел «никак не может гарантировать своевременный приезд после отпуска».

    Вендел играет за «Зенит» с октября 2020 года. Его текущий контракт с петербургской командой действует до лета 2027 года. В этом сезоне он провел 16 матчей в Российской премьер-лиге (РПЛ), забив четыре гола и сделав шесть результативных передач.

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