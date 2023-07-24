«Зенит» продал за рекордные деньги Малкома, но рискует потерять за бесценок Вендела

Фото: Игорь Руссак/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Футбольный клуб «Зенит» объявил о продаже нападающего Малкома в «Аль-Хилаль» из Саудовской Аравии за рекордные 60 млн евро. При этом другой бразильский легионер петербуржцев Вендел вопреки действующему контракту, кажется, не очень хочет возвращаться в Петербург. Отдел спорта «Фонтанки» — о непростой ситуации.



Председатель правления футбольного клуба «Зенит» Александр Медведев официально подтвердил продажу бразильского форварда Малкома в «Аль-Хилаль» из Саудовской Аравии. Стоимость трансфера стала рекордной для российского футбола — 60 млн евро.



Половина из этих денег должны быть выплачены до вступления трансфера в силу. Все платежи будут закончены до конца сезона-2023/24. Как подчеркнул Медведев, 60 миллионов — фиксированная сумма, без каких-либо дополнительных бонусов. Руководитель петербургского клуба отдельно подчеркнул, что данная сумма — адекватное отражение простого факта: Малком в прошлом сезоне был признан лучшим футболистом РПЛ и стал лучшим бомбардиром с 23 голами.



Таким образом, «Зенит» продал Малкома за сумму на 20 млн евро больше, чем покупал его в 2019 году у «Барселоны». Четыре года назад эта сделка выглядела сомнительно. Малком хоть и считался перспективным, но был подвержен травмам, что подтвердилось в первый же сезон в Петербурге: игрок чаще лечился, чем выходил на поле. Но в клубе, очевидно, сумели справиться с этой ситуацией.

Благодаря этому трансфер Малкома стал самым дорогим в истории российского футбола «на выход». До этого рекорд принадлежал также бразильскому нападающему Халку, которого «Зенит» в 2016 году продал в китайский «Шанхай СИПГ» за 56 млн евро. Тогда ситуация во многом напоминала нынешнюю: чемпионат Китая (как сейчас чемпионат Саудовской Аравии) массово скупал футболистов разной степени звездности, не жалея на это денег.



В конце прошлого года аттракцион невиданной щедрости объявили в Саудовской Аравии: «Ан-Наср» подписал контракт с пятикратным обладателем «Золотого мяча» Криштиану Роналду. С тех пор саудовские клубы приобрели более двух десятков игроков из Европы. Среди них — звезды настоящего и еще недавно сверкавшие ветераны: Карим Бензема, Нголо Канте, Роберту Фирмину, Эдуар Менди, Марцело Брозович, Сергей Милинкович-Савич, Рубен Невеш. Судя по новостям, до осени этот список существенно увеличится.



По данным сайта Transfermarkt, который специализируется на футбольных трансферах, по состоянию на 19 июля, то есть еще без учета Малкома, чемпионат Саудовской Аравии потратил на новичков 200 млн евро, что совсем немного уступает самым богатым чемпионатам мира — Англии, Испании, Германии, Франции и Италии. Большая часть приходилась как раз на «Аль-Хилаль». В июне саудовский клуб едва не сорвал куш, пытаясь договориться с аргентинским форвардом Лионелем Месси, но тот предпочел американский «Интер Майами».



Но даже без Месси «Аль-Хилаль» — прямо сейчас один из самых звездных клубов в мире, в составе которого играют португальский опорник Рубен Невеш из «Вулверхэмптона», сенегальский защитник Калиду Кулибали из «Челси» и сербский хавбек Сергей Милинкович-Савич из «Лацио». Теперь к ним добавится Малком. Его трансфер в 60 млн евро вошел в топ-10 самых дорогих переходов сезона-2023/24.

О том, на кого «Зенит» потратит свалившееся богатство, пока судить трудно. Александр Медведев лишь отметил, что предпосылка для побед — это наличие минимум двух высококлассных футболистов на каждую позицию.



«Горячку пороть необходимости нет, поскольку трансферное окно. Мы изучим, какие возможности есть. Думаю, получив это известие, многие игроки будут заинтересованы в том, чтобы дать нам свои предложения. Мы не будем разделять наши интересы по национальному признаку и гражданству», — заявил Медведев в интервью РИА Новости.

Тем временем, на счету «Зенита» есть и такие потери, которые не удалось пока компенсировать. Полузащитник Далер Кузяев давно говорил о своем желании уехать играть в Европу. В итоге он, дождавшись окончания контракта с петербургской командой, перешел во французский «Гавр». А вот нежелание бразильца Вендела возвращаться из отпуска на берега Невы стало для руководства сине-бело-голубых неприятным сюрпризом.



Вендел полностью пропустил предсезонную подготовку. Сначала говорили о том, что у него умерла тетя, которая была очень дорога его сердцу, и он решил задержаться. Потом якобы умер его дедушка, из-за чего также пришлось повременить с возвращением. Судя по соцсетям Вендела, если он и скорбел, то держал эмоции глубоко в себе, а с подписчиками делился более приятными минутами своей жизни.

По данным бразильских СМИ, «Зенит» даже предлагал «Аль-Хилалю» приобрести Вендела вместе с Малкомом, но саудовский клуб отказался от варианта с приглашением этого игрока.

По информации журналиста Фабио Алейшо, за полузащитника сине-бело-голубые хотят получить 25 млн евро — примерно за те же деньги его покупали у португальского «Спортинга» (20 млн + 4 млн бонусов). По разным данным, на Вендела претендуют «Фламенго», «Фенербахче» и «Палмейрас».



Судя по всему, сам Вендел хотел бы перейти во «Фламенго», однако бразильцы не готовы платить больше десяти млн. Metaratings писал, что в качестве варианта петербуржцы готовы обменять игрока на нападающего Педро. «Фламенго» не очень хочет включать Педро в сделку и предлагает вместо него нападающего Габриэла «Габигола» Барбозу. Однако Габигол уже не устраивает главного тренера «Зенита» Сергея Семака.



22 июля Александр Медведев рассказал, что Вендел все-таки вылетел в Петербург и отметил, что бразилец по-прежнему игрок команды и должен выполнять свои обязанности по контракту. Бразильский журналист Вене Касагранде в тот же день написал в соцсетях, что Вендел прямо перед посадкой на рейс передумал возвращаться в Россию. Похоже, что футболист поставил в тупик даже своего агента. Тот в растерянности заявил, что у его клиента вновь возникли некие личные проблемы.



По последним данным, Вендел все-таки сел в самолет и должен прибыть в Петербург 25 июля. Скорее всего, что это уже просто формальность: вряд ли Сергею Семаку сейчас нужен игрок, пропустивший всю предсезонку и явно потерявший всякую мотивацию играть в «Зените».

Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»

