    Сейчас

    +23˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +23˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 24

    2 м/с, зап

    762мм

    66%

    Подробнее

    Пробки

    6/10

    usd88.09eur96.3

    Американский музыкант и экс-продюсер «Тараканов» получил в России 13 лет за сбыт наркотиков

    1753
    3 комментария

    Американский музыкант и продюсер Лик Майкл Трэвис получил 13 лет колонии строгого режима за сбыт наркотиков в крупном размере. Об этом 18 июля сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.

    Приговор для Трэвиса озвучил Хамовнический районный суд Москвы. Он признал гражданина США виновным по статьям, связанным с оборотом наркотиков.

    «Суд окончательно назначил Лик М. Т. наказание в виде лишения свободы на срок 13 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — говорится в официальном сообщении.

    Помимо Трэвиса, приговор услышала второй фигурант этого дела — Вероника Грабанчук. Девушка получила 8 лет колонии общего режима.

    В прошлом Лик Майкл Трэвис был солистом группы «Лови ночь», а также продюсером группы «Тараканы». Американец приехал в Россию около 10 лет назад.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК2
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ2
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 3

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    3
    close