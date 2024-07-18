Американский музыкант и экс-продюсер «Тараканов» получил в России 13 лет за сбыт наркотиков

Американский музыкант и продюсер Лик Майкл Трэвис получил 13 лет колонии строгого режима за сбыт наркотиков в крупном размере. Об этом 18 июля сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.



Приговор для Трэвиса озвучил Хамовнический районный суд Москвы. Он признал гражданина США виновным по статьям, связанным с оборотом наркотиков.

«Суд окончательно назначил Лик М. Т. наказание в виде лишения свободы на срок 13 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — говорится в официальном сообщении.