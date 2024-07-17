Названы водоемы Петербурга, где ежегодно тонут отдыхающие

В Петербурге с начала купального сезона 11 случаев утопления зафиксировали в девяти районах. Трагедии там повторяются ежегодно, сообщил заместитель руководителя территориального органа МЧС города — главный государственный инспектор по маломерным судам города Виктор Колесов на пресс-конференции ТАСС 17 июля.
Так, несчастные случаи произошли на следующих водных объектах: пруд и река Ижора (Колпинский район), Малая Невка (Петроградский район), Смоленка (Василеостровский район), канал Грибоедова (Центральный район), река Нева (Красногвардейский район), Финский залив, пруд в парке Сосновка (Выборгский район), Дудергофский канал (Красносельский район), пруд в парке усадьбы Орловых-Денисовых (Приморский район) и водоем в Московском парке Победы (Московский район).
«Эти водоемы повторяются каждый год, именно эти места», — добавил Виктор Колесов.
Ранее «Фонтанка» писала, что с начала сезона в Петербурге почти 60 отдыхающих привлекли к административной ответственности за купание в запрещенных для этого местах.