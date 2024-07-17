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    Названы водоемы Петербурга, где ежегодно тонут отдыхающие

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    12 комментариев

    В Петербурге с начала купального сезона 11 случаев утопления зафиксировали в девяти районах. Трагедии там повторяются ежегодно, сообщил заместитель руководителя территориального органа МЧС города — главный государственный инспектор по маломерным судам города Виктор Колесов на пресс-конференции ТАСС 17 июля.

    Так, несчастные случаи произошли на следующих водных объектах: пруд и река Ижора (Колпинский район), Малая Невка (Петроградский район), Смоленка (Василеостровский район), канал Грибоедова (Центральный район), река Нева (Красногвардейский район), Финский залив, пруд в парке Сосновка (Выборгский район), Дудергофский канал (Красносельский район), пруд в парке усадьбы Орловых-Денисовых (Приморский район) и водоем в Московском парке Победы (Московский район).

    «Эти водоемы повторяются каждый год, именно эти места», — добавил Виктор Колесов.

    Ранее «Фонтанка» писала, что с начала сезона в Петербурге почти 60 отдыхающих привлекли к административной ответственности за купание в запрещенных для этого местах.

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    Комментарии 12

    28206267517 Июл 2024 в 18:01
    Чтобы утонуть в Сосновке нужен литр во лбу
    +0−0
    VKuser5830975617 Июл 2024 в 17:03
    Свести этот показатель к нулю не возможно, даже повсеместным запретом на купание в водоемах. У нас край 1000 озер.
    +0−0
    Pravda17817 Июл 2024 в 16:44
    Вывод : в этих местах нужно оборудовать пляжи и поставить спасателей!
    +1−0
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