Из Графского пруда достали новую жертву купального сезона в Петербурге

В Петербурге продолжает расти число жертв купального сезона. Воскресным вечером спасти не удалось мужчину, который окунулся в Графском пруду в Приморском районе. Об этом стало известно «Фонтанке» 8 июля.



Информация об утопленнике у Никитинского моста поступила в службу спасения накануне вечером. По предварительным данным, из воды достали мужчину лет сорока на вид, бригада скорой увезла его в состоянии клинической смерти.



Пациента доставили в больницу Святого Георгия, около половины девятого часа вечера он умер.



Тело направили в морг, чтобы установить точную причину смерти. Документов при себе у мужчины не было, его личность выясняют полицейские.

