Из Графского пруда достали новую жертву купального сезона в Петербурге

В Петербурге продолжает расти число жертв купального сезона. Воскресным вечером спасти не удалось мужчину, который окунулся в Графском пруду в Приморском районе. Об этом стало известно «Фонтанке» 8 июля.
Информация об утопленнике у Никитинского моста поступила в службу спасения накануне вечером. По предварительным данным, из воды достали мужчину лет сорока на вид, бригада скорой увезла его в состоянии клинической смерти.
Пациента доставили в больницу Святого Георгия, около половины девятого часа вечера он умер.
Тело направили в морг, чтобы установить точную причину смерти. Документов при себе у мужчины не было, его личность выясняют полицейские.
За первый месяц лета в Санкт-Петербурге и Ленобласти утонули 19 человек, в том числе и дети. Основной причиной смерти взрослых на воде является употребление спиртного и последующее неосторожное поведение на воде.