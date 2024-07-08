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    Из Графского пруда достали новую жертву купального сезона в Петербурге

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    1 комментарий

    В Петербурге продолжает расти число жертв купального сезона. Воскресным вечером спасти не удалось мужчину, который окунулся в Графском пруду в Приморском районе. Об этом стало известно «Фонтанке» 8 июля.

    Информация об утопленнике у Никитинского моста поступила в службу спасения накануне вечером. По предварительным данным, из воды достали мужчину лет сорока на вид, бригада скорой увезла его в состоянии клинической смерти.

    Пациента доставили в больницу Святого Георгия, около половины девятого часа вечера он умер.

    Тело направили в морг, чтобы установить точную причину смерти. Документов при себе у мужчины не было, его личность выясняют полицейские.

    За первый месяц лета в Санкт-Петербурге и Ленобласти утонули 19 человек, в том числе и дети. Основной причиной смерти взрослых на воде является употребление спиртного и последующее неосторожное поведение на воде.

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    Комментарии 1

    Wiring08 Июл 2024 в 15:52
    Есть в графском парке чёрный пруд..(с)
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