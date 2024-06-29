На берег не вернулся. Водолазы работали на месте трагедии в Неве

Пятничный вечер обернулся трагедией для пары отдыхающих на Неве.



Как сообщает ГУ МЧС по Петербургу, вечером 28 июня двое мужчин отдыхали на Малоохтинской набережной около моста Александра Невского и решили искупаться. На берег вернулся только один.



Погибшего нашли водолазы поисково-спасательной службы Петербурга и достали из воды.



В России за две последние недели июня зафиксирован резкий рост детской смертности на воде. Пришлым вечером, 27 июня, в Ленинградской области утонули ребенок и взрослый мужчина.

