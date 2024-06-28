Ребенок и взрослый утонули в Ленобласти за вечер. С Вуоксы госпитализировали раненого

Сотрудники аварийно-спасательной службы Ленобласти три раза за минувший вечер выезжали на водоемы. Одного человека спасли, двое, в том числе ребенок, погибли. Об этом сообщается в паблике службы в ВК 28 июня.
Тосненские спасатели выезжали в поселок Красный Бор. Там утонул мужчина. Его тело нашли и передали полиции.
Спасатели из Приозерска получили информацию о мужчине, который повредил голову на острове в Вуоксе. Спасатели вместе с медиками скорой оказали помощь пострадавшему, доставили на берег и погрузили в карету скорой помощи.
Третья заявка поступила в поисково-спасательный отряд Шлиссельбурга. В озере Боровое утонул ребенок. Водолазы доставили тело на берег и передали сотрудникам полиции.
В Петербурге и Ленинградской области сейчас жарко, температура на 7–8 градусов превышает норму, и многие ищут облегчение в воде. Соответственно, число жертв растет. На днях в Ладоге утонул 7-летний ребёнок.