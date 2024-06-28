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    Ребенок и взрослый утонули в Ленобласти за вечер. С Вуоксы госпитализировали раненого

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    Сотрудники аварийно-спасательной службы Ленобласти три раза за минувший вечер выезжали на водоемы. Одного человека спасли, двое, в том числе ребенок, погибли. Об этом сообщается в паблике службы в ВК 28 июня.

    Тосненские спасатели выезжали в поселок Красный Бор. Там утонул мужчина. Его тело нашли и передали полиции.

    Спасатели из Приозерска получили информацию о мужчине, который повредил голову на острове в Вуоксе. Спасатели вместе с медиками скорой оказали помощь пострадавшему, доставили на берег и погрузили в карету скорой помощи.

    Третья заявка поступила в поисково-спасательный отряд Шлиссельбурга. В озере Боровое утонул ребенок. Водолазы доставили тело на берег и передали сотрудникам полиции.

    В Петербурге и Ленинградской области сейчас жарко, температура на 7–8 градусов превышает норму, и многие ищут облегчение в воде. Соответственно, число жертв растет. На днях в Ладоге утонул 7-летний ребёнок.

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