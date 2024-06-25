    Сейчас

    +18˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +18˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 18

    2 м/с, зап

    763мм

    79%

    Подробнее

    Пробки

    1/10

    usd87.28eur93.73

    На Ладоге утонул семилетний ребенок

    3093
    2 комментария

    Трагедией закончился туристический поход по Ладоге. В самом большом озере Европы утонул семилетний мальчик, сообщает МЧС России 25 июня.

    По предварительным данным, группа туристов отдыхала на острове Путсаари в Карелии. Во время прогулки семилетний мальчик отстал и пропал из-под присмотра взрослых.

    Спустя пару минут его увидели уже в воде. Мальчик не выжил.

    ПоделитьсяПоделиться

    Напомним, только за субботу, 22 июня, спасатели Ленобласти дважды находили погибших на воде — в водоёме СНТ «Зелёный Бор» Гатчинского района и возле деревни Кобона на берегу Ладоги.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Мальчик утонул
    ЛАЙК0
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ3
    ПЕЧАЛЬ12

    Комментарии 2

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    2
    close