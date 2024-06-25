На Ладоге утонул семилетний ребенок

Трагедией закончился туристический поход по Ладоге. В самом большом озере Европы утонул семилетний мальчик, сообщает МЧС России 25 июня.



По предварительным данным, группа туристов отдыхала на острове Путсаари в Карелии. Во время прогулки семилетний мальчик отстал и пропал из-под присмотра взрослых.

Спустя пару минут его увидели уже в воде. Мальчик не выжил.