На Ладоге утонул семилетний ребенок

Трагедией закончился туристический поход по Ладоге. В самом большом озере Европы утонул семилетний мальчик, сообщает МЧС России 25 июня.
По предварительным данным, группа туристов отдыхала на острове Путсаари в Карелии. Во время прогулки семилетний мальчик отстал и пропал из-под присмотра взрослых.
Спустя пару минут его увидели уже в воде. Мальчик не выжил.
Напомним, только за субботу, 22 июня, спасатели Ленобласти дважды находили погибших на воде — в водоёме СНТ «Зелёный Бор» Гатчинского района и возле деревни Кобона на берегу Ладоги.