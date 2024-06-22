Погибшего под Гатчиной нашли на дне, а в Ладоге — на воде

За субботу, 22 июня, спасатели Ленобласти дважды находили погибших на воде. Об этом сообщает региональная аварийно-спасательная служба.
В водоёме СНТ «Зелёный Бор» Гатчинского района сегодня утонул мужчина. Водолазы поисково-спасательного отряда Шлиссельбурга нашли погибшего, доставили на берег и передали сотрудникам полиции.
Пропавшего на Ладоге рыбака искали со вчерашнего дня, а из дома он уехал 19 числа. Сотрудники того же поисково-спасательного отряда нашли тело мужчины и лодку в районе деревни Кобона, доставили к берегу и передали полиции.