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    Погибшего под Гатчиной нашли на дне, а в Ладоге — на воде

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    За субботу, 22 июня, спасатели Ленобласти дважды находили погибших на воде. Об этом сообщает региональная аварийно-спасательная служба.

    В водоёме СНТ «Зелёный Бор» Гатчинского района сегодня утонул мужчина. Водолазы поисково-спасательного отряда Шлиссельбурга нашли погибшего, доставили на берег и передали сотрудникам полиции.

    Пропавшего на Ладоге рыбака искали со вчерашнего дня, а из дома он уехал 19 числа. Сотрудники того же поисково-спасательного отряда нашли тело мужчины и лодку в районе деревни Кобона, доставили к берегу и передали полиции.

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