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    Готовимся к «тридцатникам». В субботу погода в Петербурге изменится

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    Погода в Петербурге сегодня дойдёт до пика жары.

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    По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 28 июня в городе малооблачно, без осадков, ветер умеренный. Температура воздуха составит 29–31 градус, на побережье Финского залива местами до 26.

    Сегодня погоду в регионе продолжит формировать обширный барический максимум. В зоне его влияния малооблачно, аномально жарко — дневная температура на 7–8 градусов превысит норму. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 760 мм рт. ст., что около нормы, сообщает центр «ФОБОС».

    В субботу, 29 июня, погода изменится: днем придут облака, возможны кратковременный дождь, местами ливень, гроза. Ночью будет очень тепло — 20–22 градуса, днем — 28–30, на побережье Финского залива местами до 26. В воскресенье станет прохладнее.

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