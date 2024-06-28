Готовимся к «тридцатникам». В субботу погода в Петербурге изменится

Погода в Петербурге сегодня дойдёт до пика жары.
По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 28 июня в городе малооблачно, без осадков, ветер умеренный. Температура воздуха составит 29–31 градус, на побережье Финского залива местами до 26.
Сегодня погоду в регионе продолжит формировать обширный барический максимум. В зоне его влияния малооблачно, аномально жарко — дневная температура на 7–8 градусов превысит норму. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 760 мм рт. ст., что около нормы, сообщает центр «ФОБОС».
В субботу, 29 июня, погода изменится: днем придут облака, возможны кратковременный дождь, местами ливень, гроза. Ночью будет очень тепло — 20–22 градуса, днем — 28–30, на побережье Финского залива местами до 26. В воскресенье станет прохладнее.