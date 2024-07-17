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    Трех уточек, лошадку и еще несколько игрушек достали из семилетнего самоеда

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    10 комментариев
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    Необычную операцию провели нижегородские ветеринары. Они достали из собаки сразу несколько детских игрушек. Об операции 17 июля рассказывает Госветуправление Нижнего Новгорода.

    В госветклинику привели постоянного пациента — семилетнего самоеда. Он находится под постоянным наблюдением врачей из-за гидронефроза — заболевания почек. Но на этот раз причина была другая: три дня псу было плохо. Оказалось, что он от жадности спрятал игрушки себе в живот.

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    «На рентгене был обнаружен целый детский магазин с уточками, лошадками, скрепышами. Было принято решение экстренно оперировать», — поясняют в ветуправлении.

    Ветеринары достали все инородные тела из желудка и кишечника. С собакой всё хорошо.

    «Операция прошла успешно, сейчас питомец ходит на капельницы, самостоятельно кушает», — сообщила начальник госветклиники Канавинского района Анна Сидорова.

    Хозяйка пса Даша в паблике ветуправления во «ВКонтакте» написала, что её питомец — «вечный пылесос, рецидивист со стажем», раньше он разгрызал игрушки, и все выходило само собой, а тут, видимо, решил, что жевать необязательно.

    Фото: Госветуправление Нижнего Новгорода
    Фото: Госветуправление Нижнего Новгорода

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    Комментарии 10

    Стелла Моисеевна17 Июл 2024 в 16:32
    Это диагноз.
    +2−0
    A-rSmurov17 Июл 2024 в 16:10
    Будучи много лет собачником подозреваю наличие у самоеда серьёзного заболевания.
    +2−0
    DEMOMON17 Июл 2024 в 15:57
    Намордники для дураков придумали?
    +3−4
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