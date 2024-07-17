Трех уточек, лошадку и еще несколько игрушек достали из семилетнего самоеда

Необычную операцию провели нижегородские ветеринары. Они достали из собаки сразу несколько детских игрушек. Об операции 17 июля рассказывает Госветуправление Нижнего Новгорода.
В госветклинику привели постоянного пациента — семилетнего самоеда. Он находится под постоянным наблюдением врачей из-за гидронефроза — заболевания почек. Но на этот раз причина была другая: три дня псу было плохо. Оказалось, что он от жадности спрятал игрушки себе в живот.
«На рентгене был обнаружен целый детский магазин с уточками, лошадками, скрепышами. Было принято решение экстренно оперировать», — поясняют в ветуправлении.
Ветеринары достали все инородные тела из желудка и кишечника. С собакой всё хорошо.
«Операция прошла успешно, сейчас питомец ходит на капельницы, самостоятельно кушает», — сообщила начальник госветклиники Канавинского района Анна Сидорова.
Хозяйка пса Даша в паблике ветуправления во «ВКонтакте» написала, что её питомец — «вечный пылесос, рецидивист со стажем», раньше он разгрызал игрушки, и все выходило само собой, а тут, видимо, решил, что жевать необязательно.