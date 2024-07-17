Первоклассник погиб под окнами дома в Сосновом Бору

Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства гибели восьмилетнего мальчика, тело которого было найдено под окнами дома в Сосновом Бору в Ленинградской области. Об этом стало известно «Фонтанке»
Экстренные службы в 1-й микрорайон областного города вызвали накануне незадолго до половины девятого часа вечера, сообщив о лежащем на земле ребёнке и открытом окне на пятом этаже. Травмы мальчика оказались несовместимы с жизнью.
Погибший — восьмилетний первоклассник, который жил с родителями в квартире на пятом этаже. По предварительным данным, трагедия произошла по недосмотру взрослых.
Днём ранее падение с седьмого этажа стало смертельным для пятилетнего мальчика в Петербурге. Предполагается, что он открыл окно, когда мать вышла из комнаты, и облокотился на москитную сетку, а она не выдержала веса ребёнка.