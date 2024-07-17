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    Первоклассник погиб под окнами дома в Сосновом Бору

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    9 комментариев

    Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства гибели восьмилетнего мальчика, тело которого было найдено под окнами дома в Сосновом Бору в Ленинградской области. Об этом стало известно «Фонтанке» 17 июля.

    Экстренные службы в 1-й микрорайон областного города вызвали накануне незадолго до половины девятого часа вечера, сообщив о лежащем на земле ребёнке и открытом окне на пятом этаже. Травмы мальчика оказались несовместимы с жизнью.

    Погибший — восьмилетний первоклассник, который жил с родителями в квартире на пятом этаже. По предварительным данным, трагедия произошла по недосмотру взрослых.

    Днём ранее падение с седьмого этажа стало смертельным для пятилетнего мальчика в Петербурге. Предполагается, что он открыл окно, когда мать вышла из комнаты, и облокотился на москитную сетку, а она не выдержала веса ребёнка.

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    Комментарии 9

    28023637117 Июл 2024 в 09:34
    Комплект ограничителей из трёх штук на окна стоит 482 рубля на маркетплейсе!!!!! 482 рубля за три штуки, на три окна!!! Неужели это такая неподъёмная сумма для родителей?
    +1−2
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