Выпавший из окна на Ушинского детсадовец умер в больнице

Медикам не удалось спасти пятилетнего ребёнка, который поступил в больницу в критическом состоянии после падения с седьмого этажа в Калининском районе Петербурга. Об этом стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 16 июля.



По предварительным данным, накануне вечером трое детей, старшему из которых 10 лет, играли в комнате коммунальной квартиры на улице Ушинского. Когда мать и старший ребёнок вышли из комнаты, младший открыл окно. Веса пятилетнего воспитанника детского сада не выдержала москитная сетка.



Мальчика госпитализировали в крайне тяжёлом состоянии. Он умер за час до полуночи.

