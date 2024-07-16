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    Выпавший из окна на Ушинского детсадовец умер в больнице

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    4 комментария

    Медикам не удалось спасти пятилетнего ребёнка, который поступил в больницу в критическом состоянии после падения с седьмого этажа в Калининском районе Петербурга. Об этом стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 16 июля.

    По предварительным данным, накануне вечером трое детей, старшему из которых 10 лет, играли в комнате коммунальной квартиры на улице Ушинского. Когда мать и старший ребёнок вышли из комнаты, младший открыл окно. Веса пятилетнего воспитанника детского сада не выдержала москитная сетка.

    Мальчика госпитализировали в крайне тяжёлом состоянии. Он умер за час до полуночи.

    Ребёнок рос в полной семье, которая не привлекала внимания инспекторов по делам несовершеннолетних. Родители с тремя детьми снимали жильё и готовились к переезду в собственное.

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    Комментарии 4

    28249635916 Июл 2024 в 10:21
    С Ушинского? Надеюсь ни мой воспитанник сада😭бедный малыш
    +0−0
    27997033716 Июл 2024 в 10:18
    Коммуналка на Ушинского, видать совсем плохи дела были
    +0−0
    Бородин П.Т.16 Июл 2024 в 09:56
    Пора запрещать.
    +1−0
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