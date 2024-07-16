Суд отменил расторжение договора на создание спортивного кластера в Стрельне за полмиллиарда рублей

Создание спортивного кластера в Стрельне почти за 500 млн рублей рискует снова затянуться. Как следует из картотеки арбитража, 16 июля суд удовлетворил иск СК «Природа-Сервис» о признании недействительным одностороннего расторжения с ней 12 контрактов на общую сумму 451 млн рублей. Полный текст решения пока не появился.



Спортивный парк в Стрельне должен был появиться в рамках проекта «Комфортная городская среда» еще в 2023 году на участке площадью 3 га на Волхонском шоссе между ледовой ареной и физкультурно-оздоровительным комплексом. В парке должны были быть предусмотрены площадки для занятий волейболом, баскетболом, ворк-аутом, веревочные лестницы, батут, памп-трек, а также оборудованы места для отдыха и организации различных мероприятий.