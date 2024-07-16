Суд отменил расторжение договора на создание спортивного кластера в Стрельне за полмиллиарда рублей

Создание спортивного кластера в Стрельне почти за 500 млн рублей рискует снова затянуться. Как следует из картотеки арбитража, 16 июля суд удовлетворил иск СК «Природа-Сервис» о признании недействительным одностороннего расторжения с ней 12 контрактов на общую сумму 451 млн рублей. Полный текст решения пока не появился.
Спортивный парк в Стрельне должен был появиться в рамках проекта «Комфортная городская среда» еще в 2023 году на участке площадью 3 га на Волхонском шоссе между ледовой ареной и физкультурно-оздоровительным комплексом. В парке должны были быть предусмотрены площадки для занятий волейболом, баскетболом, ворк-аутом, веревочные лестницы, батут, памп-трек, а также оборудованы места для отдыха и организации различных мероприятий.
Заказчиком работ выступало СПбГКУ «Жилищное агентство Петродворцового района Санкт-Петербурга». 12 контрактов на 451 млн заключили с ООО «СК "Природа-Сервис"», еще один на 39,5 млн рублей — с ООО «Континент». Однако в конце 2023 года заказчик принял решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, поскольку подрядчики не выполнили работы в срок.
В 2024 году РЖА заключило договор с новым подрядчиком — ССУ-5 на 274,8 млн рублей. Тот должен был закончить работы к сентябрю 2024 года.
Однако СК «Природа-Сервис» обратилась в суд с требованием признать расторжение контрактов недействительным. По ее ходатайству суд также ввел обеспечительные меры в виде запрета новому подрядчику вести работы. 12 июля был выдан исполнительный лист.
Как пояснил «Фонтанке» директор и владелец компании Марк Сонькин, сроки были нарушены из-за проблем с проектной документацией, возникших не по вине подрядчика. По его словам, если решение арбитража о признании расторжения недействительным вступит в силу, Петродворцовое РЖА должно будет расторгнуть договор с новым исполнителем и вновь заключить с СК «Природа-Сервис».
«Фонтанка» направила запрос в пресс-службу Петродворцового района о планах обжаловать решение суда.