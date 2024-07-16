    Сейчас

    +26˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +26˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 26

    2 м/с, ю-з

    764мм

    47%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd87.81eur95.78

    Из кафе в Петербурге вывели пенсионера с пачкой денег, заподозрив его в подкупе

    2483
    2 комментария

    В Петербурге задержан 63-летний местный житель, подозреваемый в коммерческом подкупе в особо крупном размере. Его поймали за руку в кафе, сообщили в пресс-службе ГСУ СК по городу 16 июля.

    По версии следствия, подозреваемый, зная о том, что одна из коммерческих организаций города признана банкротом и в отношении нее открыто конкурсное производство, предоставил конкурсному управляющему судебные решения о взыскании с организации 20 миллионов рублей. Деньги якобы не выплатили в качестве зарплаты ему и двум знакомым. Осенью 2023 года мужчина предложил управляющему не обжаловать решения, а также выплатить указанный долг за подкуп в размере 2 миллионов рублей.

    Официальный канал Главного следственного управления Следственного комитета России по городу Санкт-Петербургу

    «Якобы согласившись на предложение, конкурсный управляющий обратился в правоохранительные органы», — добавили в ведомстве. Сегодня подозреваемого задержали в кафе на Невском проспекте, он передавал часть обещанной суммы — 280 тысяч рублей.

    По данному факту возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Коммерческий подкупСКПетербургУголовное дело
    ЛАЙК1
    СМЕХ4
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 2

    rozhkova.ntalya16 Июл 2024 в 18:03
    Ну конечно - обещал 2 ляма, а принес меньше трехсот. Обиднаааа!
    +3−0
    Панкихой16 Июл 2024 в 17:59
    И если вдруг я сяду, а я могу и сесть.
    То это мне не страшно, пока на свете есть
    Подкуп, подкуп, подкуп, подкуп,
    Подкуп, подкуп, подкуп, подкуп.
    +1−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    2
    close