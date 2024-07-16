Из кафе в Петербурге вывели пенсионера с пачкой денег, заподозрив его в подкупе

В Петербурге задержан 63-летний местный житель, подозреваемый в коммерческом подкупе в особо крупном размере. Его поймали за руку в кафе, сообщили в пресс-службе ГСУ СК по городу 16 июля.
По версии следствия, подозреваемый, зная о том, что одна из коммерческих организаций города признана банкротом и в отношении нее открыто конкурсное производство, предоставил конкурсному управляющему судебные решения о взыскании с организации 20 миллионов рублей. Деньги якобы не выплатили в качестве зарплаты ему и двум знакомым. Осенью 2023 года мужчина предложил управляющему не обжаловать решения, а также выплатить указанный долг за подкуп в размере 2 миллионов рублей.
Официальный канал Главного следственного управления Следственного комитета России по городу Санкт-Петербургу
«Якобы согласившись на предложение, конкурсный управляющий обратился в правоохранительные органы», — добавили в ведомстве. Сегодня подозреваемого задержали в кафе на Невском проспекте, он передавал часть обещанной суммы — 280 тысяч рублей.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.