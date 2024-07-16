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    В Ботаническом саду установили памятник кошке Мусе — хранительнице джунглей

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    Фото: Официальный канал Ботанического сада Петра Великого
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    В Большой Пальмовой оранжерее петербургского Ботанического сада открыли бронзовый памятник кошке Мусе. По преданию, она прослужила здесь более 30 лет - сколько точно, в саду не знают, но помнят «её независимый характер, дисциплину и прекрасное умение работать с посетителями и прессой». Трехцветная Муся была «хранительницей» джунглей и Большой пальмовой оранжереи. Пушистой любимицы сотрудников и посетителей не стало в 2023 году.

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    Установить памятник кошке в саду предложила петербургская писательница Анаит Григорян — она помогала заботиться об оранжерейных кошках и была патроном Муси. Автор работы - скульптор Владислав Муханов, выпускник Академии художеств им. И. Е. Репина. Памятник выполнен в бронзе и стоит на путиловской плите, которая и ранее находилась в Большой пальмовой оранжерее.

    Фото: Официальный канал Ботанического сада Петра Великого
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    Фото: Официальный канал Ботанического сада Петра Великого
    Фото: Официальный канал Ботанического сада Петра Великого

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