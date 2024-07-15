Погоду в Петербурге в середине недели изменит новый циклон

За первую половину июля в Петербурге на центральной метеостанции города выпало более 76 мм осадков, и их количество медленно приближается к норме. Атмосферный фронт прошёл через город, и в воздушной массе над нами сейчас очень теплый и влажный воздух, но солнце его быстро осушает. Об этом рассказывает 15 июля главный петербургский синоптик Александр Колесов.



Первая половина этой недели получается более сухая и жаркая, хотя даже завтра днем возможен кратковременный дождь. Новый атмосферный фронт с ливнями и грозами доберется до Северной столицы только в среду вечером. Перед этим воздух успеет прогреться до 26 градусов во вторник и до 28 в среду.

