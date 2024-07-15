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    Погоду в Петербурге в середине недели изменит новый циклон

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    3 комментария

    За первую половину июля в Петербурге на центральной метеостанции города выпало более 76 мм осадков, и их количество медленно приближается к норме. Атмосферный фронт прошёл через город, и в воздушной массе над нами сейчас очень теплый и влажный воздух, но солнце его быстро осушает. Об этом рассказывает 15 июля главный петербургский синоптик Александр Колесов.

    Первая половина этой недели получается более сухая и жаркая, хотя даже завтра днем возможен кратковременный дождь. Новый атмосферный фронт с ливнями и грозами доберется до Северной столицы только в среду вечером. Перед этим воздух успеет прогреться до 26 градусов во вторник и до 28 в среду.

    Во второй половине через наш регион будет медленно смещаться циклон, идущий с запада. Он и определит погоду — принесет дожди, но кратковременного характера. Ветер опять западный, в отдельные дни даже довольно свежий, но не более 10 м/с. Температура останется комфортной — 20–24 градуса.

    Подробный прогноз погоды в Петербурге на каждый день недели читайте на «Фонтанке».

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    Комментарии 3

    28184424815 Июл 2024 в 14:09
    Иииииииииии в Выборгееееээээ!!
    Где этот?))
    +0−0
    triton197715 Июл 2024 в 13:26
    Сейчас на улочке более менее - с одной стороны солнышко, а с другой не сказать прям, что "баня" - официальных +21 +22))
    +3−0
    NSE15 Июл 2024 в 13:25
    Опять мозглота наступит
    +1−3
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