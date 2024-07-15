С самым тёплым днём определились. Подробный прогноз погоды в Петербурге на неделю

Начавшаяся неделя в Петербурге вновь принесёт заметные колебания температуры от жары к норме, а во второй своей половине отметится дождями. Об этом 15 июля сообщил «Фонтанке» ведущий специалист центра « ФОБОС » Михаил Леус.

«Сегодня циклон, формирующийся над Верхневолжьем, дотянется до города на Неве лишь своими облаками, а до дождей дело не дойдёт. Во вторник за погоду будет отвечать гребень антициклона, который очистит небо от облаков и начнёт прогрев воздушных масс», — рассказал Михаил Леус. По его словам, среда станет самым тёплым днём недели — приближающийся с запада циклон развернёт ветры на южные румбы и усилит приток тепла. Ну а в четверг связанный с этим циклоном холодный атмосферный фронт отметится короткими ливнями и собьёт жару, вернув температуру в климатическое русло. Пятница пройдёт под аккомпанемент дождей уходящего циклона, а температурные показатели изменятся мало.

Сегодня, в понедельник, в Петербурге облачно с прояснениями, без существенных осадков. Днём +22…+24 °С . Ветер западный, 4–9 м/с . Атмосферное давление будет слабо расти и составит 763 мм рт. ст ., что выше нормы.

Во вторник ожидается переменная облачность, без осадков. Ночью +15…+17 °С , днём +25…+27 °С . Ветер юго-западный, 2–7 м/с . Атмосферное давление будет слабо расти и составит 764 мм рт. ст ., что выше нормы.