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    С самым тёплым днём определились. Подробный прогноз погоды в Петербурге на неделю

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    5 комментариев

    Начавшаяся неделя в Петербурге вновь принесёт заметные колебания температуры от жары к норме, а во второй своей половине отметится дождями. Об этом 15 июля сообщил «Фонтанке» ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус.

    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
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    «Сегодня циклон, формирующийся над Верхневолжьем, дотянется до города на Неве лишь своими облаками, а до дождей дело не дойдёт. Во вторник за погоду будет отвечать гребень антициклона, который очистит небо от облаков и начнёт прогрев воздушных масс», — рассказал Михаил Леус. По его словам, среда станет самым тёплым днём недели — приближающийся с запада циклон развернёт ветры на южные румбы и усилит приток тепла. Ну а в четверг связанный с этим циклоном холодный атмосферный фронт отметится короткими ливнями и собьёт жару, вернув температуру в климатическое русло. Пятница пройдёт под аккомпанемент дождей уходящего циклона, а температурные показатели изменятся мало.

    Сегодня, в понедельник, в Петербурге облачно с прояснениями, без существенных осадков. Днём +22…+24 °С. Ветер западный, 4–9 м/с. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 763 мм рт. ст., что выше нормы.

    Во вторник ожидается переменная облачность, без осадков. Ночью +15…+17 °С, днём +25…+27 °С. Ветер юго-западный, 2–7 м/с. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 764 мм рт. ст., что выше нормы.

    В среду переменная облачность, без осадков. Ночью +16…+18 °С, днём +27…+29 °С. Ветер юго-восточный, 3–8 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 762 мм рт. ст., что немного выше нормы.

    В четверг облачно с прояснениями, кратковременные дожди. Ночью +17…+19 °С, днём +22…+24 °С. Ветер северо-западный, 5–10 м/с, порывистый. Атмосферное давление будет падать и составит 760 мм рт. ст., что около нормы.

    В пятницу облачно с прояснениями, днем местами кратковременные дожди. Ночью +15…+17 °С, днём +23…+25 °С. Ветер юго-западный, 3–8 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 758 мм рт. ст., что немного ниже нормы.

    По предварительному прогнозу, в выходные вновь не обойдётся без кратковременных дождей, а температурный фон изменится мало и ожидается близким к норме — +22…+24 °С.

    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

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    Комментарии 6

    26606528515 Июл 2024 в 09:50
    Вчера хорошо было - все пляжники разбежались с озера, тишина, воздух свежий, я и искупался и щучек потаскал. Всегда бы так по выходным.
    +1−1
    NSE15 Июл 2024 в 09:44
    Что за лето выдалось, поливает постоянно, минимум через день, а то и чаще.
    +2−0
    Ганс-Дитрих Геншер15 Июл 2024 в 09:40
    о5 в среду жарища душная, хорошо хоть ненадолго.
    +1−1
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