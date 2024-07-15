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    Экспертиза показала, из чего могли стрелять таксисты на Комендантском проспекте

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    15 комментариев

    Таксисты-иностранцы, устроившие стрельбу в субботу вечером на Комендантском проспекте, вероятнее всего, использовали травматическое оружие. Об этом 15 июля стало известно «Фонтанке».

    13 июля с места преступления полиция изъяла гильзы, которые проанализировали сотрудники экспертно-криминалистического центра ГУ МВД. Согласно предварительной информации, в руки правоохранителей попали патроны травматического действия калибра 10х22, подходящие к пистолетам «Гранд Пауэр T10»; «Стример T», «Вальтер P22T» и другим, также гильзы калибра 9 мм для травматических пистолетов МР-79–9ТМ, ПМ-Т; «Хорхе», «Форт-12Р» и других.

    Специалисты установили, что одна из пуль, предположительно, является частью пистолетного патрона ушибающего действия калибра 9 мм Р.А. Также криминалисты установили гильзы патронов калибра 45 Rubber, применяющихся в травматических пистолетах МР-80–13Т, МР-353 и других.

    Одна пуля 410 калибра могла использоваться в охотничьем карабине «Сайга-410», еще две — в травмате ОСА (калибр 18,5х55).

    Стрельбу на Комендантском проспекте в районе дома № 71 открыли в субботу в десятом часу вечера. Почти сразу за ней увидели конфликт «бомбил», которые за скромные 100 рублей возили жителей новостроек к метро, по утрам из желающих выстраивались целые очереди. Полиция возбудила уголовное дело о хулиганстве, дело СК по такой же статье отменила прокуратура. Решение о его возбуждении сочли незаконным, указав на нарушение УПК, а именно на пренебрежение последовательностью.

    читатель «Фонтанки»

    К вечеру 14 июля восьмерых задержали в статусе подозреваемых, еще стольким же вручили протоколы о нарушении миграционного законодательства.

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    Комментарии 15

    25346053115 Июл 2024 в 14:43
    Ну пошалили, с кем не бывает, но ведь их сам Путин пригласил!
    +0−0
    26070808115 Июл 2024 в 14:29
    Они - не "таксисты", а нелегалы частники, которые не платят налоги и т.д. Кроме того, когда в машину набивают 4 человека по 100 рублей - это "нескромные" 400 рублей до станции метро, 10 минут езды. Гоняют взад-вперед, доход такой, что начали стрелять. А вот это уже экстремизм! Поскольку живу на соседней улице, езжу до станции метро Комендантского проспект, то мне удивительно узнать, что нелегальные мигранты не только "бомбят", но ещё и ездят со стволами. Это как бы не безопасный "фейк", а угроза жизни, и не только их неразборчивым пассажирам.
    +3−0
    Tatar15 Июл 2024 в 14:24
    Иностранцы, небось финны?
    +1−0
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