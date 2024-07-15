Экспертиза показала, из чего могли стрелять таксисты на Комендантском проспекте

Таксисты-иностранцы, устроившие стрельбу в субботу вечером на Комендантском проспекте, вероятнее всего, использовали травматическое оружие. Об этом 15 июля стало известно «Фонтанке».
13 июля с места преступления полиция изъяла гильзы, которые проанализировали сотрудники экспертно-криминалистического центра ГУ МВД. Согласно предварительной информации, в руки правоохранителей попали патроны травматического действия калибра 10х22, подходящие к пистолетам «
Специалисты установили, что одна из пуль, предположительно, является частью пистолетного патрона ушибающего действия калибра
Одна пуля 410 калибра могла использоваться в охотничьем карабине «
Стрельбу на Комендантском проспекте в районе дома
читатель «Фонтанки»
К вечеру 14 июля восьмерых задержали в статусе подозреваемых, еще стольким же вручили протоколы о нарушении миграционного законодательства.