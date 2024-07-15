В Петербурге суд взыскал с водителя компенсацию за поврежденный троллейбус

Кировский районный суд Петербурга рассмотрел иск СПб ГУП «Горэлектротранс» к водителю троллейбуса о возмещении убытков. Об этом в понедельник, 15 июля, сообщает объединенная пресс-служба судов региона.
Истец требовал взыскать с ответчика убытки в размере
Стоимость материалов и работ по ремонту троллейбуса составила
Суд решил, что водитель должен заплатить «Горэлектротрансу» не всю сумму за поврежденный троллейбус. Причиной стали условия трудового договора, которыми не предусматривается полная материальная ответственность работника, а также отсутствие доказательств умышленного причинения ущерба. Кроме того, с бывшего сотрудника ранее успели взыскать
Решением суда водитель должен возместить