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    В Петербурге суд взыскал с водителя компенсацию за поврежденный троллейбус

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    3 комментария

    Кировский районный суд Петербурга рассмотрел иск СПб ГУП «Горэлектротранс» к водителю троллейбуса о возмещении убытков. Об этом в понедельник, 15 июля, сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

    Истец требовал взыскать с ответчика убытки в размере 119 356 рублей 51 копейка и расходы по оплате госпошлины в сумме 3 587 рублей 12 копеек из-за инцидента, произошедшего в конце декабря 2022 года. Тогда водитель троллейбуса случайно ударил борт баллонным ключом. В результате этого у троллейбуса оказалось разбито стекло и появились царапины. Владимир признал свою вину в повреждении транспорта и согласился возместить ущерб.

    Стоимость материалов и работ по ремонту троллейбуса составила 150 511 рублей 46 копеек за стекло и 8 961 рубль 18 копеек — за приведение кузова в порядок.

    Суд решил, что водитель должен заплатить «Горэлектротрансу» не всю сумму за поврежденный троллейбус. Причиной стали условия трудового договора, которыми не предусматривается полная материальная ответственность работника, а также отсутствие доказательств умышленного причинения ущерба. Кроме того, с бывшего сотрудника ранее успели взыскать 40 116 рублей.

    Решением суда водитель должен возместить 47 430 рублей 16 копеек в качестве компенсации «Горэлектротрансу» и 1 434 рубля 84 копейки за уплату госпошлины.

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    ГорэлектротрансСуд
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    Комментарии 3

    crusader15 Июл 2024 в 13:50
    вот поэтому и не идут туда работать... Случайно стукнул ключом, и потом работай бесплатно...
    +0−0
    NSE15 Июл 2024 в 13:00
    А водила, утопивший автобус и угробивший 7 человек, отделался легким испугом?
    +2−2
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