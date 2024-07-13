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    В небе над Петербургом снова «патриотический» закат

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    15 комментариев

    Кадрами потрясающего закатного неба над Петербургом делятся жители и гости города вечером 13 июля. Панорама на одной из точек напоминает российский триколор.

    Фото: скриншот супервидовых веб-камер «Фонтанки»
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    Подобное явление для Петербурга уже не редкость. Подобные кадры «Фонтанка» публиковала летом и 2022-го, и 2023 года.

    читатель «Фонтанки»

    Горожане также делятся фото и видео с яркими закатными красками. Облака, солнце и ветер где-то высоко над Петербургом сделали небо особенно фотогеничным.

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    14 июля в городе тепло, но слегка пасмурно. Возможны небольшие осадки днем.

    Фото: скриншот супервидовых веб-камер «Фонтанки»

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    Комментарии 15

    Олександр Петренко13 Июл 2024 в 23:46
    Счастливые россияне.. У нас бы, на Украине, такое увидеть.. Эх!
    +0−0
    почти бросил..)13 Июл 2024 в 23:41
    Только так победим!..)
    +1−0
    Wiring13 Июл 2024 в 23:40
    Закат патриотизма? Нагнетаете..
    +1−0
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