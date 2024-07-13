В небе над Петербургом снова «патриотический» закат

Кадрами потрясающего закатного неба над Петербургом делятся жители и гости города вечером 13 июля. Панорама на одной из точек напоминает российский триколор.
Подобное явление для Петербурга уже не редкость. Подобные кадры «Фонтанка» публиковала летом и 2022-го, и 2023 года.
читатель «Фонтанки»
Горожане также делятся фото и видео с яркими закатными красками. Облака, солнце и ветер где-то высоко над Петербургом сделали небо особенно фотогеничным.
14 июля в городе тепло, но слегка пасмурно. Возможны небольшие осадки днем.