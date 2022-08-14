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    «Патриотичный» закат, опубликованный «Фонтанкой», стал мемом

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    В соцсетях стали мемом кадры с закатом в Петербурге в цветах российского флага. Необычное природное явление заметили 12 августа — вечернее небо окрасилось в цвета триколора. Стоп-кадр пятничной трансляции супервидовой веб-камеры, опубликованный «Фонтанкой», обошёл СМИ и соцсети. На нём на фоне трёхцветного неба возвышается Лахта Центр, уже ставший одним из символов города.

    Фото: Стоп-кадр супервидовой веб-камеры вечером 12 августа
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    Кадр с «патриотичным» закатом перепостили российские СМИ, его публикуют на форумах и пересылают друг другу. В частности, петербургскую небесную красоту отметили коллеги из RT, 78.ru, «Комсомольской правды», «Невских новостей».

    Отметим, что такое сочетание цветов на закате — не редкость. Их, в частности, наблюдают в Красноярске, Новосибирске, Екатеринбурге и других городах страны. Однако по насыщенности петербургский закат всё же самый эффектный.

    Фото: Стоп-кадр супервидовой веб-камеры вечером 12 августа

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