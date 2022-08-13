Триколор и огромная луна. В небе над Петербургом природа доказала, что фотошоп ей не нужен

Летние закаты продолжают кружить головы петербуржцам. В пятницу вечером природа раскрасила небо особенно необычно.
Редкий небесный рисунок вечером 12 августа поймала супервидовая веб-камеры. На её кадрах стадион «Газпром Арена», колесо обозрения и башня Лахта Центра запечатлены на фоне триколора, сложившегося из подсвеченных закатом облаков.
Добавить соответствующее звуковое сопровождение — и готова видеооткрытка ко Дню России.
После заката взгляд от неба тоже лучше не отрывать. Суперлуние случилось накануне, но сегодня Луна почти в той же фазе — и во всей красе.