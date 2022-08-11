Над Петербургом поднимается огромная полная луна. Смотрите, как постарались фотографы

Полнолуние освещает ночное небо Петербурга 11 августа. Профессионалы вооружились фотоаппаратами, но не всем повезло.
Фотограф «Фонтанки» пытался поймать в кадр полную луну в районе «Чернышевской», но на земной спутник наползли облака. Погоня все же дала результат — на Синопской набережной, но чистый диск все равно после 11 часов вечера не видно.
Восход было видно из многих окон петербуржцев — вот кадр корреспондента «Фонтанки» с Бухарестской.
Впечатляющие снимки сделал автор телеграм-канала _topotkotov. Ему удалось запечатлеть луну во всей красе, еще с момента ее появления на горизонте.
Автор отмечает, что фотографировал в Кронштадте.
Впрочем, синоптики обещают малооблачную ночь, так что, возможно, и другим любителям фотосъемки повезет запечатлеть августовское полнолуние.