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    Над Петербургом поднимается огромная полная луна. Смотрите, как постарались фотографы

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    3 комментария

    Полнолуние освещает ночное небо Петербурга 11 августа. Профессионалы вооружились фотоаппаратами, но не всем повезло.

    Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
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    Фотограф «Фонтанки» пытался поймать в кадр полную луну в районе «Чернышевской», но на земной спутник наползли облака. Погоня все же дала результат — на Синопской набережной, но чистый диск все равно после 11 часов вечера не видно.

    Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
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    Восход было видно из многих окон петербуржцев — вот кадр корреспондента «Фонтанки» с Бухарестской.

    Фото: Иван Петров / «Фонтанка.ру»
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    Впечатляющие снимки сделал автор телеграм-канала _topotkotov. Ему удалось запечатлеть луну во всей красе, еще с момента ее появления на горизонте.

    Фото: _topotkotov
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    Автор отмечает, что фотографировал в Кронштадте.

    Фото: _topotkotov
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    Фото: _topotkotov
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    Впрочем, синоптики обещают малооблачную ночь, так что, возможно, и другим любителям фотосъемки повезет запечатлеть августовское полнолуние.

    Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
    Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
    Фото: Иван Петров / «Фонтанка.ру»
    Фото: _topotkotov
    Фото: _topotkotov
    Фото: _topotkotov

    © Фонтанка.Ру

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    Комментарии 3

    Annonym9112 Авг 2022 в 00:37
    Ну не знаю в каком Гетто типа Приморского или Ветеранов с Простветом живет автор Коммента выше .
    А В 3 Центральных районах небо чистейшее , напишу знакомому если не спит может тоже сфоткает красоты полнолуния )))
    +0−0
    27564035612 Авг 2022 в 00:35
    Это фейк. На самом деле никакой Луны нет.
    +0−0
    Evil_Dogooder11 Авг 2022 в 23:40
    Вчера надо было луну смотреть. Может она и была немножко неполной, зато небо было чистейшее. Зрелище было потрясающее.
    +2−0
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