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    Лахта Центр и небо в Петербурге окрасились в три цвета

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    Фото: Валентин Егоршин / «Фонтанка.ру»
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    Башня Лахта Центра стала бело-сине-красной в честь Дня государственного флага России 22 августа. 462-метровый триколор попал в объектив фотокорреспондента «Фонтанки».

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    Рядом с бизнес-центром реет еще один флаг России на самом высоком флагштоке в Европе. По соседству с ним — флаги Российской империи и Советского Союза.

    Таша Прекрасная / Lakhta Center / Лахта Центр

    К слову, небо над Петербургом тоже решило отпраздновать День флага, окрасившись на закате в соответствующие цвета. Оно так делает не в первый раз. Посмотрите, как выглядел один из самых ярких «патриотических» закатов.

    Фото: Валентин Егоршин / «Фонтанка.ру»

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