Лахта Центр и небо в Петербурге окрасились в три цвета

Башня Лахта Центра стала бело-сине-красной в честь Дня государственного флага России 22 августа.
Рядом с бизнес-центром реет еще один флаг России на самом высоком флагштоке в Европе. По соседству с ним — флаги Российской империи и Советского Союза.
Таша Прекрасная / Lakhta Center / Лахта Центр
К слову, небо над Петербургом тоже решило отпраздновать День флага, окрасившись на закате в соответствующие цвета. Оно так делает не в первый раз. Посмотрите, как выглядел один из самых ярких «патриотических» закатов.