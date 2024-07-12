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    «Обсуждали снижение риска эскалации»: министры обороны Белоусов и Остин поговорили по телефону по инициативе российской стороны

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    Разговор между министрами обороны России и США, Андреем Белоусовым и Ллойдом Остином, состоялся 12 июля по инициативе российской стороны.

    Подробностей общения министров обороны не сообщают. Однако в Минобороны РФ уведомили, что «обсуждался вопрос предотвращения угроз безопасности и снижения риска возможной эскалации».

    Заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх об этом разговоре сообщила на брифинге, сказала, что Остин «подчеркнул важность сохранения открытыми каналов коммуникации», — цитируют Сингх «Ведомости».

    Напомним, последний разговор министров состоялся 25 июня по инициативе американской стороны. Тогда Ллойд Остин тоже заявил о важности сохранения линий связи в условиях продолжающегося конфликта на Украине и о том, что США не планируют отправлять свои войска на Украину. В свою очередь, Андрей Белоусов «указал на опасность дальнейшей эскалации обстановки» на фоне поставок американского вооружения для ВСУ.

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    Андрей БелоусовЛлойд ОстинРазговорМинобороныЭскалация
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