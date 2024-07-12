«Обсуждали снижение риска эскалации»: министры обороны Белоусов и Остин поговорили по телефону по инициативе российской стороны

Разговор между министрами обороны России и США, Андреем Белоусовым и Ллойдом Остином, состоялся
Подробностей общения министров обороны не сообщают. Однако в Минобороны РФ уведомили, что «обсуждался вопрос предотвращения угроз безопасности и снижения риска возможной эскалации».
Заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх об этом разговоре сообщила на брифинге, сказала, что Остин «подчеркнул важность сохранения открытыми каналов коммуникации», — цитируют Сингх «Ведомости».
Напомним, последний разговор министров состоялся