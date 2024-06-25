Министр обороны РФ Андрей Белоусов созвонился с Пентагоном. Инициатор разговора — США

Глава Пентагона Ллойд Остин провел телефонный разговор с министром обороны России Андреем Белоусовым, заявил пресс-секретарь американского оборонного ведомства Патрик Райдер на брифинге 25 июня.



Разговор, по словам Райдера, состоялся по инициативе американской стороны. Ллойд Остин заявил о важности линий связи в условиях продолжающегося конфликта на Украине. Также в Пентагоне заявили, что США не планируют отправлять американские войска на Украину ни сейчас, ни в будущем.

Последний разговор между главами оборонных ведомств РФ и США состоялся в марте 2023 года. Тогда министром обороны России был Сергей Шойгу.