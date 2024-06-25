Министр обороны РФ Андрей Белоусов созвонился с Пентагоном. Инициатор разговора — США

Глава Пентагона Ллойд Остин провел телефонный разговор с министром обороны России Андреем Белоусовым, заявил пресс-секретарь американского оборонного ведомства Патрик Райдер на брифинге 25 июня.
Разговор, по словам Райдера, состоялся по инициативе американской стороны. Ллойд Остин заявил о важности линий связи в условиях продолжающегося конфликта на Украине. Также в Пентагоне заявили, что США не планируют отправлять американские войска на Украину ни сейчас, ни в будущем.
Последний разговор между главами оборонных ведомств РФ и США состоялся в марте 2023 года. Тогда министром обороны России был Сергей Шойгу.
Сегодня Ллойд также встретился с министром обороны Израиля Йоавом Галантом. На встрече министр обороны США заявил, что Вашингтон работает над достижением дипломатического соглашения по урегулированию ситуации на границе Израиля и Ливана.