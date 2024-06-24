Доходы от замороженных российских активов позволят Украине воевать в 2025 году. Так считают в США

Главы МИД ЕС приняли решение о перечислении доходов от активов РФ в Европейский фонд мира на оружие Киеву. Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, передает ТАСС 24 июня.
По словам Борреля, вскоре из доходов от российских активов ЕС выделит Украине 1,4 млрд евро, еще 1 млрд — до конца года. Эти деньги пойдут на боеприпасы, ПВО и поддержку производства оружия.
Он отметил, что министры согласовали легальные рамки для использования прибыли от замороженных активов России, чтобы направить их в Европейский фонд мира. «Прибыль от активов будет скорейшим образом использована на благо Украины», — заявил Боррель.
Также он отметил, что одна страна продолжает блокировать выплаты Украине из фонда на более чем 6 млрд евро. Какая именно — Боррель не уточнил.
Ранее сегодня о том, что в ЕС решили выделить 1,4 млрд евро на помощь Украине из доходов от замороженных активов РФ, сообщил глава МИД Венгрии Петер Сийярто. По словам венгерского министра, власти ЕС продолжают «военную истерию», игнорируя «волю своих граждан».
По мнению администрации США, доходы от замороженных российских активов позволят Украине воевать в 2025 году, заявил помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен. На брифинге для иностранных журналистов он сообщил о том, что эти доходы могут начать использовать для создания кредитного механизма, который предоставит Украине от 50 до 60 млрд долларов.
«И с этими [средствами] она должна быть в состоянии продолжить эту борьбу в 2025 году», — считает О'Брайен.