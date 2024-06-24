Доходы от замороженных российских активов позволят Украине воевать в 2025 году. Так считают в США

Главы МИД ЕС приняли решение о перечислении доходов от активов РФ в Европейский фонд мира на оружие Киеву. Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, передает ТАСС 24 июня.



По словам Борреля, вскоре из доходов от российских активов ЕС выделит Украине 1,4 млрд евро, еще 1 млрд — до конца года. Эти деньги пойдут на боеприпасы, ПВО и поддержку производства оружия.

Он отметил, что министры согласовали легальные рамки для использования прибыли от замороженных активов России, чтобы направить их в Европейский фонд мира. «Прибыль от активов будет скорейшим образом использована на благо Украины», — заявил Боррель.