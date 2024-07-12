Стоянка за 20 тысяч и крыло под замену. Парковка петербургского врача в Пулково закончилась приключениями

Врач-косметолог Ольга из Петербурга улетала по работе в Крым. 10 дней ее машина находилась на парковке Пулково. По прилете женщину встретили в прямом смысле слова дорогие неприятности. О том, что произошло с автомобилем, 12 июля Ольга рассказала «Фонтанке».



В командировку Ольга улетала 1 июля. Свой BMW она, как обычно, оставила на парковке аэропорта. Однако последствия оказались неожиданны и малоприятны.

«Была не в курсе повышения цен, сама виновата. Кроме того, что 19 тысяч сняли, мне еще и машину помяли. Водитель, видимо, автомобиль которого стоял рядом с моим, помял мне крыло и скрылся, теперь крыло нужно менять», — рассказывает Ольга.