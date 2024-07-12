Стоянка за 20 тысяч и крыло под замену. Парковка петербургского врача в Пулково закончилась приключениями

Врач-косметолог Ольга из Петербурга улетала по работе в Крым. 10 дней ее машина находилась на парковке Пулково. По прилете женщину встретили в прямом смысле слова дорогие неприятности. О том, что произошло с автомобилем, 12 июля Ольга рассказала «Фонтанке».
В командировку Ольга улетала 1 июля. Свой BMW она, как обычно, оставила на парковке аэропорта. Однако последствия оказались неожиданны и малоприятны.
«Была не в курсе повышения цен, сама виновата. Кроме того, что 19 тысяч сняли, мне еще и машину помяли. Водитель, видимо, автомобиль которого стоял рядом с моим, помял мне крыло и скрылся, теперь крыло нужно менять», — рассказывает Ольга.
Вечером 11 июля она прилетела в Петербург и обнаружила помятую машину. Примерно в 21 час вызвала сотрудников ГИБДД, где-то в час ночи 12 июля они приехали и зафиксировали повреждения. Выезжала Ольга с парковки Пулково уже ночью пятницы. В результате ей пришлось заплатить за 11 дней 19 250 рублей. Такую сумму начислили по новому тарифу за парковку в сегменте Р13: за неделю — 12 250 рублей, и четыре дня — по 1 750 рублей за сутки.
«Я всегда в аэропорт на своей машине приезжала и оставляла ее на парковке. Больше семи тысяч никогда не выходило. В этот раз спешила, оставила автомобиль, и вот после ДТП еще и заплатить пришлось 19 тысяч», — добавила женщина.
читательница «Фонтанки» Ольга
Утром 12 июля Ольга написала соответствующее заявление в ОГИБДД УМВД России по Московскому району. Теперь, по идее, правоохранители должны направить запрос в аэропорт, чтобы получить выгрузку с камер видеонаблюдения за 10 дней. Ольга надеется, что найти водителя, повредившего ее автомобиль, получится.
«Крыло не подлежит реставрации — покраска или что-то подобное не поможет, только замена. По моей страховке, если нет водителя, повредившего автомобиль, мне придется заплатить 60 тысяч рублей», — уточняет Ольга.
В мае аэропорт Пулково ввел новые тарифы на парковку. Они оказались сильно выше предыдущих. Согласно данным ООО ВВСС, по старому тарифу Ольга заплатила бы 5 600 за 11 суток. Сейчас эта сумма оказалась больше почти в три с половиной раза. Месяц назад подорожание объяснили растущим спросом и неравномерной заполняемостью.
Неделю назад стало известно, что УФАС провела проверку ООО «Воздушные ворота северной столицы», которое управляет аэропортом Пулково, по жалобе на повышение стоимости парковки. Ведомство увидело в действиях аэропорта признаки нарушения согласно пункту 1 части 1 статьи 10 Закона о защите конкуренции (установление монопольно высокой цены) и возбудило дело о нарушении антимонопольного законодательства.