Двух заместителей губернатора Ивановской области задержали по подозрению в коррупции

В Ивановской области двух заместителей губернатора подозревают в том, что они помогали коммерческой фирме получать многомиллионные контракты. О задержании чиновников сообщили в региональном управлении ФСБ.



В отношении руководящих сотрудников правительства Ивановской области возбуждено уголовное дело по статье о превышение должностных полномочий, сообщает 12 июля ТАСС со ссылкой на пресс-службу УФСБ Ивановской области. По версии следствия, чиновники «из корыстной заинтересованности» помогли коммерческой фирме заключить 22 госконтракта на капитальный ремонт социальных объектов. Общая сумма контрактов превысила 850 миллионов рублей.