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    Двух заместителей губернатора Ивановской области задержали по подозрению в коррупции

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    2 комментария

    В Ивановской области двух заместителей губернатора подозревают в том, что они помогали коммерческой фирме получать многомиллионные контракты. О задержании чиновников сообщили в региональном управлении ФСБ.

    В отношении руководящих сотрудников правительства Ивановской области возбуждено уголовное дело по статье о превышение должностных полномочий, сообщает 12 июля ТАСС со ссылкой на пресс-службу УФСБ Ивановской области. По версии следствия, чиновники «из корыстной заинтересованности» помогли коммерческой фирме заключить 22 госконтракта на капитальный ремонт социальных объектов. Общая сумма контрактов превысила 850 миллионов рублей.

    Значительную часть бюджетных средств, которые поступали фирме, обналичивали и распределяли среди участников преступной схемы, уточнили агентству в пресс-службе ведомства. Уголовное дело возбуждено и в отношении владельца компании — о пособничестве в превышении полномочий.

    Фигурантами дела, по данным СМИ, стали два заместителя губернатора Ивановской области Ирина Эрмиш и Сергей Зобнин. Октябрьский суд Иваново рассматривает ходатайства об их аресте, пишет РИА Новости.

    В пресс-службе правительства Ивановской области на произошедшее отреагировали коротким комментарием о том, что любые коррупционные правонарушения необходимо тщательно расследовать. «Правительство Ивановской области в координации со всеми ведомствами проводит планомерную работу в этом направлении. Правоохранительные органы ведут следствие, виновность или невиновность установит суд», — написала администрация в своем Telegram-канале.

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    Ивановская областьФСБКоррупция
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    Комментарии 2

    28191662612 Июл 2024 в 12:46
    22 госконтракта,это хорошо,экономика растет,ввп растет,наверно импортозамещение развернулось по полной.
    +0−0
    hayalci3312 Июл 2024 в 12:41
    Ивановская область это нищий регион, даже тут и то умудрились что-то своровать...
    +0−0
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