«Ну всё, завалили его». В Парголово, где медведи насмерть загрызли женщину, слышны автоматные очереди

Автоматные очереди раздаются в Парголово в районе, где два медведя насмерть разорвали женщину. Видеозаписью вечером 11 июля поделились очевидцы.
«Фонтанка.ру»
«Ну все, завалили его. Завалили. Офигеть. Мишку жалко», —говорит голос за кадром.
Трагедия произошла на территории частного дома в СНТ «Гипроникель». По данным нашего издания, участок оцепили, полиция ждала специальные службы. Возраст погибшей пока неизвестен.
Глава СНТ Алескей Иванов сообщил, что, по его информации, животные являются цирковыми.