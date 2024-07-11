«Корюшка» не пошла. Почему ресторан Ginza пытаются выселить из Петропавловской крепости

Фото: «Яндекс.Панорамы» Поделиться Поделиться





Один из самых известных петербургских ресторанов «Корюшка» (входит в группу Ginza) приостановил работу и может лишиться места на территории Петропавловской крепости. Шквал претензий после более 10 лет добрососедства может объясняться желанием расчистить место под нового арендатора, считают в Ginza, но сдаваться не собираются.



О том, что ресторан «Корюшка» перестал принимать гостей, «Фонтанке» стало известно 11 июля. Закрытию предшествовала ожесточенная схватка с ГУП «Водоканал».



По данным издания, представительная делегация ГУП в сопровождении пяти единиц техники нанесла визит «Корюшке» около 10 утра в понедельник, 8 июля, чтобы отключить предприятие от водоотведения. Однако визитеры наткнулись на отпор со стороны сотрудников ресторана, которые настаивали, что у «Водоканала» нет полномочий на проведение таких работ без решения суда. Противостояние, в ходе которого обе стороны вызывали полицию и Росгвардию, закончилось лишь к 5 утра вторника. Обошлось без физического столкновения, хотя попытки заявить о нем правоохранителям были предприняты. В итоге «Водоканал» все же смог заблокировать канализацию «Корюшки», а для пущей убедительности поставил на колодцы экскаватор, рассказал информированный собеседник издания.



читатель «Фонтанки»

В пресс-службе ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» «Фонтанке» подтвердили, что 8 июля проводили на территории Петропавловской крепости работы по отключению абонента, который незаконно пользовался услугами водоотведения. «Абонент был отключен от сетей водоотведения», — отметили там.



В Ginza заявили, что не согласны с действиями ГУП и намерены оспаривать их в суде. В пресс-службе также рассказали, что с весны этого года «Корюшка» борется за право остаться на территории Петропавловской крепости. «Складывается впечатление, что ресторан пытаются выжить любой ценой», — подчеркнули в пресс-службе.



Кто пытается выселить «Корюшку»

Ресторан «Корюшка» открылся в 2013 году на стрелке Заячьего острова. Как следует из материалов арбитража, некапитальным сооружением, в котором находится заведение, владеет ООО «Жемчужина». Павильон передан музею в безвозмездное пользование, но при этом часть помещений находится в аренде у ООО «Фило», которое и управляет рестораном.



В марте 2024 года музей направил «Жемчужине» уведомление об отказе от договора безвозмездного пользования. В ответ «Жемчужина» обратилась в Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти с просьбой признать такой отказ незаконным, а также попросила принять обеспечительные меры в виде запрета учреждению и иным лицам осуществлять демонтаж и вывоз павильона. Суд ввел обеспечительные меры до рассмотрения дела по существу. 1 июля музей подал по этому решению апелляционную жалобу.

«Фонтанка» направила запрос в Государственный музей истории Санкт-Петербурга, но на момент публикации не получила ответ. Судя по материалам арбитража, учреждение планировало использовать земельный участок «в соответствии с основными видами деятельности учреждения (научно-исследовательская, поисковая и т. п.)».



Параллельно на арену вышел комитет имущественных отношений. В конце марта 2024 года ведомство подало иск к ООО «Фило» о взыскании неосновательного обогащения за период с 18.07.2019 по 31.01.2024 и процентов за пользование чужими денежными средствами — на общую сумму 113 млн рублей. В качестве обеспечительной меры КИО просил суд арестовать счета предприятия. Суд отказал в обеспечении, но комитет пытается обжаловать решение.



«В отношении земельного участка зарегистрировано право собственности Санкт-Петербурга. По имеющимся данным, ответчик использует часть земельного участка для размещения объекта общественного питания. Правоустанавливающие документы на часть участка пользователем не оформлялись», — прокомментировали в КИО суть претензии. В ведомстве напомнили, что в 2015 году город подал аналогичный иск к другому юрлицу — ООО «Юпитер» — за пользование данной территорией. Требования были удовлетворены в полном объеме.



Уже в июне КИО подал иск к «Жемчужине», с которой пытается взыскать задолженность по договору аренды, заключенному в 2022 году, примерно на 690 тысяч рублей.

Претензии к «Корюшке» также возникли у «Водоканала». Как рассказали в Ginza, еще в апреле — мае ГУП сделал несколько попыток перекрыть предприятию канализацию, ссылаясь на то, что врезка системы водоотведения осуществлена незаконно. У ресторана, действительно, нет прямого договора с «Водоканалом», но, по условиям соглашения, заключенного между музеем и ООО «Фило», оплату всех коммунальных услуг (в том числе за водоотведение) общепита осуществляет музей в соответствии с выставленными счетами, рассказали в пресс-службе Ginza. Тогда «Водоканал» тоже перекрывал канализацию, из-за чего работу ресторана пришлось приостанавливать. Но в мае удалось достигнуть компромисса. ООО «Фило» официально обратилось в «Водоканал» с заявлением о заключении договора водоотведения напрямую. А ГУП предоставил документацию для технологического присоединения. Правда, заключить договор так и не удалось, поскольку музей не выдал необходимую документацию, пояснили в Ginza.



В то же время у «Корюшки» возникла еще одна беда. На окружающий его забор музей повесил зеленую сетку. «От каждого порыва ветра она летает, забор падает и подвергает опасности посетителей. Один человек уже пострадал», — рассказали в Ginza. В апреле ООО «Фило» сумело добиться обеспечительных мер, которые в том числе запрещали музею ограничивать проход, доступ для автомобилей, а также отключать от инженерных сетей, однако уже в мае суд отменил свое определение.



Сам музей выявил еще одно нарушение. Как рассказали в Ginza, 31 мая был составлен акт о незаконном нахождении на территории земельного участка Петропавловской крепости генератора, принадлежащего ООО «Фило». «Тогда как именно музей дал ранее разрешение на его размещение для производства строительных работ», — отмечают там.



В Ginza не исключают, что внезапно возникшие претензии после стольких лет добрососедских отношений связаны с желанием отдать лакомый участок другому арендатору, называя даже имя известного ресторатора.



По данным «Фонтанки», в городском правительстве состоялось несколько совещаний, посвященных ситуации с «Корюшкой». Но собеседники, знакомые с ходом обсуждений, говорят, что вопрос о привлечении нового арендатора на повестке не стоит, дело исключительно в соблюдении законодательства. У чиновников возникли сомнения в уместности самой схемы, по которой музей отдал городскую землю общепиту в обход комитета имущественных отношений, который должен заключать договоры на размещение НТО, и комитета по промышленной политике, который решает, где их можно устанавливать в принципе. Такие же претензии пять лет назад возникли к Павловскому парку, который разрешил торговать на своей территории двум предприятиям. Теперь руки дошли и до Петропавловской крепости. Действия «Водоканала» в Смольном тоже сочли обоснованными. «Ресторан не мог не знать, что у них там незаконная врезка», — отмечает собеседник издания.



Галина Бояркова, «Фонтанка.ру»

