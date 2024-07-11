Ресторан «Корюшка» остановил работу из-за спора с Водоканалом. За противостоянием наблюдали полиция и Росгвардия

Ресторан «Корюшка» (входит в группу Ginza) на территории Петропавловской крепости остановил работу. Как стало известно «Фонтанке» 11 июля, закрытию предшествовал ожесточенный спор с ГУП «Водоканал».



читатель «Фонтанки»

Делегация ГУП в сопровождении пяти единиц техники нанесла визит «Корюшке» около 10 утра в понедельник, чтобы отключить предприятие от водоотведения. Однако визитеры наткнулись на отпор со стороны сотрудников ресторана, которые настаивали, что у «Водоканала» нет полномочий на проведение таких работ без решения суда. Противостояние, в ходе которого обе стороны вызывали полицию и Росгвардию, закончилось лишь к 5 утра вторника. В итоге «Водоканал» все же смог заблокировать канализацию «Корюшки», а для пущей убедительности поставил на колодцы экскаватор, рассказал собеседник издания.



В пресс-службе ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» «Фонтанке» подтвердили, что 8 июня проводили на территории Петропавловской крепости работы по отключению абонента, который незаконно пользовался услугами водоотведения. «Абонент был отключен от сетей водоотведения», - отметили там.

