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    Ресторан «Корюшка» остановил работу из-за спора с Водоканалом. За противостоянием наблюдали полиция и Росгвардия

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    4 комментария

    Ресторан «Корюшка» (входит в группу Ginza) на территории Петропавловской крепости остановил работу. Как стало известно «Фонтанке» 11 июля, закрытию предшествовал ожесточенный спор с ГУП «Водоканал».

    читатель «Фонтанки»

    Делегация ГУП в сопровождении пяти единиц техники нанесла визит «Корюшке» около 10 утра в понедельник, чтобы отключить предприятие от водоотведения. Однако визитеры наткнулись на отпор со стороны сотрудников ресторана, которые настаивали, что у «Водоканала» нет полномочий на проведение таких работ без решения суда. Противостояние, в ходе которого обе стороны вызывали полицию и Росгвардию, закончилось лишь к 5 утра вторника. В итоге «Водоканал» все же смог заблокировать канализацию «Корюшки», а для пущей убедительности поставил на колодцы экскаватор, рассказал собеседник издания.

    В пресс-службе ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» «Фонтанке» подтвердили, что 8 июня проводили на территории Петропавловской крепости работы по отключению абонента, который незаконно пользовался услугами водоотведения. «Абонент был отключен от сетей водоотведения», - отметили там.

    В Ginza подчеркнули, что не согласны с действиями ГУП и намерены оспаривать их в суде. «Корюшка» не осуществляла никаких действий по врезке в систему канализации, но платит за водоотведение в соответствии с договором аренды, пояснили в пресс-службе. В Ginza также подчеркивают, что «Корюшка» с начала этого года получает претензии от различных ведомств, а также получила уведомление о расторжении договора аренды с «Государственным музеем истории Санкт-Петербурга», который пытается оспорить в суде. «Складывается впечатление, что ресторан пытаются выжить любой ценой», - подчеркнули в пресс-службе.

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    Комментарии 4

    Filippspb11 Июл 2024 в 14:25
    ГинZa давно нахальничает ! В пандемию, все закрыты рестики а они работали, вообще им уже заваливаться пора 😂 их аудитория отъехала за кордон 😅 денег меньше, междоусобицы и крах
    +0−0
    Zet11 Июл 2024 в 14:21
    отключили... ну будут напрямую в Неву сливать помои...
    +0−0
    Панкихой11 Июл 2024 в 14:18
    Малельную комнату там сделать. Николая Два грехи отмаливать.
    +0−0
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