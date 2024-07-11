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    В Петербурге возбудили дело о надругательстве над могилой генерал-майора, погибшего на СВО

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    5 комментариев

    Правоохранительные органы возбудили уголовное дело о надругательстве над местами захоронения после двух поджогов могилы генерал-майора, погибшего прошлым летом на СВО (244 УК РФ). Об этом 11 июля стало известно «Фонтанке».

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    Инцидент на Смоленском кладбище произошел сначала днем 9 июля, а затем повторился утром 10 числа. На месте захоронения обгорел крест, дотла сгорели флаги РФ и ВДВ, венок и фотография погибшего. После проведённых следственных действий администрация кладбища привела в порядок могилу военачальника, погибшего 12 июня 2023 года в Запорожье.

    Кроме того, «Фонтанка» писала о том, как разгромили могилу ещё одного военнослужащего — это произошло во вторник на Горском кладбище в Кировском районе Ленобласти. Сообщение в полицию поступило от 49-летней женщины, которая обнаружила вырванный крест на могиле погибшего на СВО сына. Следственный отдел по Кировску СУ СК по Ленобласти устанавливает обстоятельства произошедшего, проводится доследственная проверка.

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    Комментарии 5

    гастарбайтер11 Июл 2024 в 09:12
    Зачем покойного тревожить?
    Есть же полторы тысячи живых генералов...
    +2−0
    28240881211 Июл 2024 в 09:12
    Уже год прошел. Судя по фото, странно, что там до сих пор нет капитального надгробия.
    +0−0
    Заливщик голосовых планок11 Июл 2024 в 09:02
    Что-то не помню, чтобы кто-то возбуждался, когда шел передел кладбищенского рынка..
    +1−1
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