В Петербурге возбудили дело о надругательстве над могилой генерал-майора, погибшего на СВО

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело о надругательстве над местами захоронения после двух поджогов могилы генерал-майора, погибшего прошлым летом на СВО (244 УК РФ). Об этом 11 июля стало известно «Фонтанке».
Инцидент на Смоленском кладбище произошел сначала днем 9 июля, а затем повторился утром 10 числа. На месте захоронения обгорел крест, дотла сгорели флаги РФ и ВДВ, венок и фотография погибшего. После проведённых следственных действий администрация кладбища привела в порядок могилу военачальника, погибшего 12 июня 2023 года в Запорожье.
Кроме того, «Фонтанка» писала о том, как разгромили могилу ещё одного военнослужащего — это произошло во вторник на Горском кладбище в Кировском районе Ленобласти. Сообщение в полицию поступило от