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    Вандалы дважды подожгли могилу генерал-майора, погибшего в День России на СВО

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    12 комментариев

    На Смоленском кладбище неизвестные во второй раз подожгли могилу военнослужащего, погибшего 12 июня 2023 года в ходе специальной военной операции, об этом 10 июля стало известно «Фонтанке». Из уважения к семье погибшего редакция не называет его имя и фамилию, но сообщает, что на этом месте похоронен генерал-майор ВС РФ.

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    Неизвестные спалили в том числе флаг России.

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    В пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти сообщили «Фонтанке», что накануне в правоохранительные органы обратилась 49-летняя жительница деревни Горы в Ленобласти, у которой повреждена могила на местном кладбище. Одновременно с этим в полицию Василеостровского района поступило сообщение от 53-летней петербурженки о том, что на Смоленском кладбище неизвестные сожгли венки на могиле ее супруга. Проводится проверка. «Фонтанка» писала, что оба погибшие — участники СВО.

    По данным «Фонтанки», на Смоленском похоронен военачальник, генерал-майор, погибший в День России в Запорожье.

    «Сегодня могилу снова подожгли. Обгорели крест, фотография, венок в виде флага России, флаг ВДВ — всё сгорело дотла», — сообщил собеседник издания.

    «Непроверенная у вас информация. Все могилы в порядке», — заявили «Фонтанке» на Смоленском кладбище.

    Источник «Фонтанки» уточнил, что администрация кладбища привела в порядок могилу после проведенных следственных действий.

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    Комментарии 12

    28092085410 Июл 2024 в 18:42
    лампадку поставили неудачно
    +1−0
    Diplot10 Июл 2024 в 18:23
    Невиданное ранее для России. И за деяния живых отвечают погибшие.
    +0−0
    28064888610 Июл 2024 в 17:48
    Какое фарисейство! Из уважения к погибшим в ВОВ архивы засекретили..из уважения к погибшим в сво потери российской армии тоже засекретили..ПОЗОР!!!
    +21−0
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