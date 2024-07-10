Вандалы дважды подожгли могилу генерал-майора, погибшего в День России на СВО

На Смоленском кладбище неизвестные во второй раз подожгли могилу военнослужащего, погибшего 12 июня 2023 года в ходе специальной военной операции, об этом 10 июля стало известно «Фонтанке». Из уважения к семье погибшего редакция не называет его имя и фамилию, но сообщает, что на этом месте похоронен генерал-майор
Неизвестные спалили в том числе флаг России.
В пресс-службе
По данным «Фонтанки», на Смоленском похоронен военачальник, генерал-майор, погибший в День России в Запорожье.
«Сегодня могилу снова подожгли. Обгорели крест, фотография, венок в виде флага России, флаг ВДВ — всё сгорело дотла», — сообщил собеседник издания.
«Непроверенная у вас информация. Все могилы в порядке», — заявили «Фонтанке» на Смоленском кладбище.
Источник «Фонтанки» уточнил, что администрация кладбища привела в порядок могилу после проведенных следственных действий.