В Петербурге и Ленобласти неизвестные громят могилы военных, погибших на СВО

Полиция ищет вандалов, которые повредили могилы военнослужащих из Петербурга и Ленобласти, погибших в ходе специальной военной операции. Об этом 10 июля стало известно «Фонтанке».

В Петербурге 53-летняя женщина пришла на могилу своего покойного мужа на Смоленском кладбище и увидела сожжённые венки. По предварительным данным, мужчина погиб в зоне СВО в июне прошлого года.