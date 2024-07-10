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    В Петербурге и Ленобласти неизвестные громят могилы военных, погибших на СВО

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    21 комментарий

    Полиция ищет вандалов, которые повредили могилы военнослужащих из Петербурга и Ленобласти, погибших в ходе специальной военной операции. Об этом 10 июля стало известно «Фонтанке».

    В Петербурге 53-летняя женщина пришла на могилу своего покойного мужа на Смоленском кладбище и увидела сожжённые венки. По предварительным данным, мужчина погиб в зоне СВО в июне прошлого года.

    Еще одно сообщение о вандализме поступило от 49-летней жительницы деревни Горы в Ленобласти. Она обнаружила разбросанные цветы, снесенный портрет, сломанную ограду и вырванный крест на могиле погибшего сына — участника спецоперации.

    Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку, решается вопрос о возбуждении уголовных дел.

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    Комментарии 21

    Заливщик голосовых планок10 Июл 2024 в 10:24
    Так! Что за могилы?! Что за дискредитация?! Официально - потерь нет!
    +1−2
    26055936110 Июл 2024 в 10:15
    На каждый роток не накинешь платок. Сколько людей - столько мнений. Но давайте будем милостливы ко всем павшим, даже к Чикатилам.
    +0−5
    26675284810 Июл 2024 в 10:10
    Это души погибших что то хотят сказать…
    +1−5
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