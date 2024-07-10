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    Таран участников ДТП на КАД попал на видео. Пробка держится до сих пор

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    9 комментариев

    Момент второго ДТП

    Автор: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

    Массовая авария, произошедшая днем 10 июля на КАД Петербурга, попала в объектив видеорегистратора одного из очевидцев. Последствия уже полдня держат многокилометровую пробку на внешнем кольце.

    ДТП случилось в 15:18 на 60-м километре внешнего кольца КАД, в районе Обухово. На записи, опубликованной в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», видно, как черный «Мерседес» несется по крайнему левому ряду и врезается в стоящие впереди машины. Как сообщалось ранее, за полтора часа до этого там произошло небольшое ДТП без пострадавших, и «Мерседес» протаранил его участников.

    Последствия первого ДТП

    «Мегаполис»

    Последствия первой аварии показал очевидец в телеграм-канале «Мегаполис». Три легковых автомобиля стояли в левом ряду. Последней была машина ФССП России, за ней был выставлен знак аварийной остановки. Когда в них врезался «Мерседес», автомобиль приставов, судя по видео, принял на себя основной удар, а еще одна «Лада» перевернулась на крышу.

    По данным ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, в аварии тяжело пострадал 38-летний пассажир «Лады», которой досталось первой.

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    По данным «Яндекс.Пробок», движение по внешнему кольцу в районе места ДТП до сих пор сильно затруднено. Затор тянется более 6 километров, начинаясь перед Шушарами.

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    Комментарии 9

    adamwest9610 Июл 2024 в 23:05
    как всегда чудик на некро бмв?
    +0−2
    y. l. g. 78710 Июл 2024 в 23:05
    Больше половины ездить нормально не умеют, можно подумать у этих "смекалишей" какие-то дела шибко важные, только воздух зря травят и ресурсы переводят.
    +3−2
    Mr.Long10 Июл 2024 в 23:03
    А "тошнот" рег спокойно поехал дальше в правом ряду и дома был вовремя, с целым автомобилем и здоровьем. Это всё что нужно знать о леворядных слепых летунах.
    +5−2
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