Таран участников ДТП на КАД попал на видео. Пробка держится до сих пор

Момент второго ДТП
Массовая авария, произошедшая днем 10 июля на КАД Петербурга, попала в объектив видеорегистратора одного из очевидцев. Последствия уже полдня держат многокилометровую пробку на внешнем кольце.
ДТП случилось в 15:18 на
Последствия первого ДТП
«Мегаполис»
Последствия первой аварии показал очевидец в телеграм-канале «Мегаполис». Три легковых автомобиля стояли в левом ряду. Последней была машина ФССП России, за ней был выставлен знак аварийной остановки. Когда в них врезался «Мерседес», автомобиль приставов, судя по видео, принял на себя основной удар, а еще одна «Лада» перевернулась на крышу.
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