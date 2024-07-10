Таран участников ДТП на КАД попал на видео. Пробка держится до сих пор

Массовая авария, произошедшая днем 10 июля на КАД Петербурга, попала в объектив видеорегистратора одного из очевидцев. Последствия уже полдня держат многокилометровую пробку на внешнем кольце.

ДТП случилось в 15:18 на 60-м километре внешнего кольца КАД, в районе Обухово. На записи, опубликованной в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», видно, как черный «Мерседес» несется по крайнему левому ряду и врезается в стоящие впереди машины. Как сообщалось ранее, за полтора часа до этого там произошло небольшое ДТП без пострадавших, и «Мерседес» протаранил его участников.