Полиция рассказала, как Mercedes устроил замес на КАД. В ДТП попала машина приставов

Участниками серьезного замеса, который собрал многокилометровый затор на КАД Петербурга днем и вечером 10 июля, стали четыре автомобиля, в том числе машина судебных приставов. У пострадавшего — тяжелые травмы.

В 15:20 на 60-м километре КАД 43-летний водитель Mercedes врезался в стоявшую после ДТП «Ладу» под управлением 41-летнего мужчины, а затем — в другую «Ладу», под управлением 63-летнего водителя, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. От удара вторая машина, LADA Largus, перевернулась на крышу, а первую отбросило в автомобиль Renault под управлением 56-летнего водителя, тоже стоявший после ДТП.