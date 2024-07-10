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    Полиция рассказала, как Mercedes устроил замес на КАД. В ДТП попала машина приставов

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    1 комментарий
    Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти
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    Участниками серьезного замеса, который собрал многокилометровый затор на КАД Петербурга днем и вечером 10 июля, стали четыре автомобиля, в том числе машина судебных приставов. У пострадавшего — тяжелые травмы.

    В 15:20 на 60-м километре КАД 43-летний водитель Mercedes врезался в стоявшую после ДТП «Ладу» под управлением 41-летнего мужчины, а затем — в другую «Ладу», под управлением 63-летнего водителя, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. От удара вторая машина, LADA Largus, перевернулась на крышу, а первую отбросило в автомобиль Renault под управлением 56-летнего водителя, тоже стоявший после ДТП.

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    В результате аварии пострадал 38-летний пассажир «Лады», которая первой попала под удар «Мерседеса». Мужчину госпитализировали в тяжелом состоянии. По факту произошедшего ведется проверка. По данным «Фонтанки», одной из машин-участниц ДТП стал автомобиль ФССП по Ленинградской области. Судя по фото с места аварии, ее пришлось резать.

    По данным «Яндекс.Пробок», на внешнем кольце КАД до сих пор держится 8-километровый затор из-за ДТП. Пробка тянется от Пулковского шоссе.

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    Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

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    Комментарии 1

    ixform10 Июл 2024 в 21:01
    Если происходит ДТП то разрешенная скорость снижается в 4 раза в радиусе 2км.. А теперь решите обратную инженерную задачу
    +0−1
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