В двойном ДТП на КАД пострадали люди. Движение встало в обе стороны

Авария, остановившая движение на КАД Петербурга 10 июля, не обошлась без пострадавших. Большая часть внешнего кольца перегорожена до сих пор.



Как уточнили «Фонтанке» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад», травмы в ДТП получили два человека. Авария произошла на 59-м километре внешнего кольца КАД. Сначала около 13:55 в четвертой полосе там столкнулись две легковые машины. ДТП было без пострадавших, но к началу третьего часа дня из-за него скопился затор в 4 километра .