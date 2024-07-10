    Сейчас

    +24˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +24˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 23

    2 м/с, зап

    769мм

    38%

    Подробнее

    Пробки

    6/10

    usd88eur95.34

    В двойном ДТП на КАД пострадали люди. Движение встало в обе стороны

    1817
    обсудить

    читатель «Фонтанки»

    Авария, остановившая движение на КАД Петербурга 10 июля, не обошлась без пострадавших. Большая часть внешнего кольца перегорожена до сих пор.

    Как уточнили «Фонтанке» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад», травмы в ДТП получили два человека. Авария произошла на 59-м километре внешнего кольца КАД. Сначала около 13:55 в четвертой полосе там столкнулись две легковые машины. ДТП было без пострадавших, но к началу третьего часа дня из-за него скопился затор в 4 километра.

    А около 15:20 еще один легковой автомобиль врезался в одну из стоящих после ДТП машин. В результате один из автомобилей перевернулся, пострадали люди. На месте работают сотрудники ГИБДД, МЧС и скорая. Движение осуществляется по одной полосе, остальные заняты.

    ПоделитьсяПоделиться

    По данным «Яндекс.Пробок», на внешнем кольце образовался плотный восьмикилометровый затор от Пулковского шоссе. В обратном направлении пробка растянулась почти на 7 километров — от Мурманского шоссе.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ПетербургДТПДТП в ПетербургеДТП на КАД
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close