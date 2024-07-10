В двойном ДТП на КАД пострадали люди. Движение встало в обе стороны

читатель «Фонтанки»
Авария, остановившая движение на КАД Петербурга 10 июля, не обошлась без пострадавших. Большая часть внешнего кольца перегорожена до сих пор.
Как уточнили «Фонтанке» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад», травмы в ДТП получили два человека. Авария произошла на
А около 15:20 еще один легковой автомобиль врезался в одну из стоящих после ДТП машин. В результате один из автомобилей перевернулся, пострадали люди. На месте работают сотрудники ГИБДД, МЧС и скорая. Движение осуществляется по одной полосе, остальные заняты.
По данным «