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    Автомобилист протаранил ДТП и перевернулся на КАД у вантового моста. Пробка растет на глазах

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    4 комментария

    Сразу два ДТП сковали проезд на участке внешнего кольца КАД у Большого Обуховского моста. Одна из машин перевернулась, вторая превратилась в груду металла, на месте работают медики и спасатели. Подробности 10 июля «Фонтанке» сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

    Первая авария случилась около 13:55 на 59-м километре трассы. Попутное столкновение произошло между двумя автомобилями в четвертой полосе, обошлось без пострадавших. Менее чем за полчаса от места происшествия собралась четырехкилометровая пробка.

    В 15:20 количество участников аварии возросло. Автомобилист на скорости влетел в стоящие машины, от удара транспорт перевернулся.

    К месту происшествия оперативно прибыли экстренные службы, на место направлены представители обслуживающей КАД подрядной организации. Информация о пострадавших устанавливается.

    Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер

    «Страшное ДТП перед вантовым мостом. На месте работают службы, едет только одна полоса», — написал очевидец в телеграм-канале «Мегаполис». Судя по опубликованным кадрам, одна из машин буквально сложилась в гармошку, ее окружили спасатели. Перевернутый автомобиль заметен в нескольких метрах от места ДТП.

    Согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки», проезд особенно затруднен от развязки КАД с Мурманским шоссе до Большого Обуховского моста.

    Фото: «Яндекс.Карты»
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    Фото: «Яндекс.Карты»

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    Комментарии 4

    28024171710 Июл 2024 в 19:11
    Да, действительно там пробка. Очень жарко, по этому и аварии. Перевернувшегося авто не видел, но аварии были, вторая и затем первые полосы заняты.
    +0−0
    alefparent10 Июл 2024 в 18:37
    Всё думаю, когда перебьются все лихачи, слепые, смотрящие в экранчик, не смотрящие в зеркала машины... Нет, бесконечное количество их, вылупляются снова и снова... Тоска...
    +2−0
    chip110 Июл 2024 в 18:03
    Очки дома оставил, бывает.
    +0−1
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