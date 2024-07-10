Автомобилист протаранил ДТП и перевернулся на КАД у вантового моста. Пробка растет на глазах

Сразу два ДТП сковали проезд на участке внешнего кольца КАД у Большого Обуховского моста. Одна из машин перевернулась, вторая превратилась в груду металла, на месте работают медики и спасатели. Подробности 10 июля «Фонтанке» сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад».



Первая авария случилась около 13:55 на 59-м километре трассы. Попутное столкновение произошло между двумя автомобилями в четвертой полосе, обошлось без пострадавших. Менее чем за полчаса от места происшествия собралась четырехкилометровая пробка.