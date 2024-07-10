Автомобилист протаранил ДТП и перевернулся на КАД у вантового моста. Пробка растет на глазах

Сразу два ДТП сковали проезд на участке внешнего кольца КАД у Большого Обуховского моста. Одна из машин перевернулась, вторая превратилась в груду металла, на месте работают медики и спасатели. Подробности 10 июля «Фонтанке» сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад».
Первая авария случилась около 13:55 на
В 15:20 количество участников аварии возросло. Автомобилист на скорости влетел в стоящие машины, от удара транспорт перевернулся.
К месту происшествия оперативно прибыли экстренные службы, на место направлены представители обслуживающей КАД подрядной организации. Информация о пострадавших устанавливается.
«Страшное ДТП перед вантовым мостом. На месте работают службы, едет только одна полоса», — написал очевидец в телеграм-канале «Мегаполис». Судя по опубликованным кадрам, одна из машин буквально сложилась в гармошку, ее окружили спасатели. Перевернутый автомобиль заметен в нескольких метрах от места ДТП.
Согласно данным сервиса «