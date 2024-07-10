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    В нескольких районах Петербурга будет запрещена езда на электросамокатах. Но только на время Парламентского форума БРИКС

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    5 комментариев

    В нескольких районах Санкт‑Петербурга в период проведения Х Парламентского форума БРИКС будет запрещено движение на средствах индивидуальной мобильности (СИМ). Такое решение принял оперативный штаб под руководством губернатора Александра Беглова.

    По информации пресс-службы Смольного, ограничительные меры вводятся в целях усиления охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности.

    Под запрет попадут электросамокаты, электроскейтборды, гироскутеры, сигвеи, моноколеса и велосипеды с электродвигателем.

    На этих СИМ нельзя будет перемещаться с 00:00 11.07.2024 по 00:00 13.07.2024 по территории Адмиралтейского, Василеостровского, Петроградского и Центрального районов.

    Ранее «Фонтанка» показала, где будут перекрыты улицы во время репетиции ко Дню Военно-Морского Флота.

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    Александр БегловОперативный штабЭлектросамокатыЗапретФорум брикс
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    Комментарии 5

    28213229310 Июл 2024 в 21:44
    Охрана общественного порядка и обеспечение общественной безопасности, значит, только на время форума БРИКС нужны
    +0−0
    ixform10 Июл 2024 в 21:44
    лютует нечисть
    +0−0
    Snow*10 Июл 2024 в 21:40
    Меры, принимаемы на время приезда делегаций - все только напоказ, чтобы потрафить иностранцам, хоть каким, понравиться и заслужить снисходительное одобрение.
    +0−0
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