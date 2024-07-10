В нескольких районах Петербурга будет запрещена езда на электросамокатах. Но только на время Парламентского форума БРИКС

В нескольких районах Санкт‑Петербурга в период проведения
По информации пресс-службы Смольного, ограничительные меры вводятся в целях усиления охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности.
Под запрет попадут электросамокаты, электроскейтборды, гироскутеры, сигвеи, моноколеса и велосипеды с электродвигателем.
На этих СИМ нельзя будет перемещаться с 00:00 11.07.2024 по 00:00 13.07.2024 по территории Адмиралтейского, Василеостровского, Петроградского и Центрального районов.
Ранее «Фонтанка» показала, где будут перекрыты улицы во время репетиции ко Дню Военно-Морского Флота.