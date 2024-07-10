В нескольких районах Петербурга будет запрещена езда на электросамокатах. Но только на время Парламентского форума БРИКС

В нескольких районах Санкт‑Петербурга в период проведения Х Парламентского форума БРИКС будет запрещено движение на средствах индивидуальной мобильности (СИМ). Такое решение принял оперативный штаб под руководством губернатора Александра Беглова.



По информации пресс-службы Смольного, ограничительные меры вводятся в целях усиления охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности.

Под запрет попадут электросамокаты, электроскейтборды, гироскутеры, сигвеи, моноколеса и велосипеды с электродвигателем.