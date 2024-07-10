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    Подоконник высотой 95 см. В администрации рассказали о падении ребёнка из окна в поликлинике на Васильевском

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    Оставшийся без материнского внимания двухлетний ребёнок взобрался на подоконник, высота которого вместе с оконным запором едва ли превышала метр, и упал на козырёк детского поликлинического отделения № 1 на улице Кораблестроителей в Петербурге.

    Как уточнили «Фонтанке» в администрации Василеостровского района 10 июля, высота подоконников на лестничной площадке составляет 95 сантиметров. С учётом оконного запора — чуть выше. Диванов, кресел и других предметов, которые могли бы облегчить детям доступ к окну, нет.

    Для двухлетнего мальчика это не стало преградой. Пока мать, с которой он пришёл на приём к врачу 8 июля, отвлеклась, он залез на подоконник и упал на козырёк на втором этаже, пролетев примерно пол-этажа. По предварительным данным, его госпитализировали с переломом затылочной кости.

    «Сотрудники вызвали экстренные службы, ребенок оперативно госпитализирован в детскую больницу. Обстоятельства падения выясняются, в УМВД идет проверка. Надеемся, малыш как можно скорее поправится», — сообщили в администрации. Как добавляют, устройство окон, дверей и запорных механизмов в учреждениях здравоохранения выполнено в соответствии с требованиями пожарной безопасности.

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    Падение из окна
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    Комментарии 1

    MidNightWoodpecker10 Июл 2024 в 19:03
    так мать мама посадила его на подоконник, или нашлась добрая душа, помогла?
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