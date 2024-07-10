Подоконник высотой 95 см. В администрации рассказали о падении ребёнка из окна в поликлинике на Васильевском

Оставшийся без материнского внимания двухлетний ребёнок взобрался на подоконник, высота которого вместе с оконным запором едва ли превышала метр, и упал на козырёк детского поликлинического отделения № 1 на улице Кораблестроителей в Петербурге.



Как уточнили «Фонтанке» в администрации Василеостровского района 10 июля, высота подоконников на лестничной площадке составляет 95 сантиметров. С учётом оконного запора — чуть выше. Диванов, кресел и других предметов, которые могли бы облегчить детям доступ к окну, нет.