Подоконник высотой 95 см. В администрации рассказали о падении ребёнка из окна в поликлинике на Васильевском

Оставшийся без материнского внимания двухлетний ребёнок взобрался на подоконник, высота которого вместе с оконным запором едва ли превышала метр, и упал на козырёк детского поликлинического отделения
Как уточнили «Фонтанке» в администрации Василеостровского района 10 июля, высота подоконников на лестничной площадке составляет 95 сантиметров. С учётом оконного запора — чуть выше. Диванов, кресел и других предметов, которые могли бы облегчить детям доступ к окну, нет.
Для двухлетнего мальчика это не стало преградой. Пока мать, с которой он пришёл на приём к врачу 8 июля, отвлеклась, он залез на подоконник и упал на козырёк на втором этаже, пролетев примерно пол-этажа. По предварительным данным, его госпитализировали с переломом затылочной кости.
«Сотрудники вызвали экстренные службы, ребенок оперативно госпитализирован в детскую больницу. Обстоятельства падения выясняются, в УМВД идет проверка. Надеемся, малыш как можно скорее поправится», — сообщили в администрации. Как добавляют, устройство окон, дверей и запорных механизмов в учреждениях здравоохранения выполнено в соответствии с требованиями пожарной безопасности.