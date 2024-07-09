Ребёнок выпал из окна в детской поликлинике на Васильевском острове

Двухлетний мальчик попал в реанимацию из поликлиники на Васильевском острове в Петербурге. Ребёнок забрался на подоконник — его пришлось снимать с козырька.
Мальчик поступил в детскую больницу Святой Марии Магдалины накануне в тяжёлом состоянии, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 9 июля. Медики диагностировали перелом затылочной кости.
Ребёнка доставили из детского поликлинического отделения
Все обстоятельства случившегося выясняют сотрудники правоохранительных органов.