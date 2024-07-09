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    Ребёнок выпал из окна в детской поликлинике на Васильевском острове

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    24 комментария

    Двухлетний мальчик попал в реанимацию из поликлиники на Васильевском острове в Петербурге. Ребёнок забрался на подоконник — его пришлось снимать с козырька.

    Мальчик поступил в детскую больницу Святой Марии Магдалины накануне в тяжёлом состоянии, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 9 июля. Медики диагностировали перелом затылочной кости.

    Ребёнка доставили из детского поликлинического отделения № 1 на улице Кораблестроителей, куда днём его привела мать. По предварительным данным, мальчик вылез в окно на лестнице между вторым и третьим этажом, когда женщина ненадолго отвлеклась. Он упал на козырёк, расположенный этажом ниже.

    Все обстоятельства случившегося выясняют сотрудники правоохранительных органов.

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    Комментарии 24

    28023661709 Июл 2024 в 12:39
    А детские поликлиники не запретят? Что говорят депутаты?
    +0−0
    Ким0009 Июл 2024 в 12:08
    В детской поликлинике на Куйбышева в корпусе во дворе стандартные лестничные перила. Сквозь прутья ребенок 3-4 лет совершенно спокойно проходит и может упасть со 2 или 3 этажа. Почему нельзя как в детском саду сделать уже зазор между прутьями и вторые перила ниже стандартных?
    +0−1
    VKuser13319418709 Июл 2024 в 11:47
    Теперь полетят головы. Главврач, завхоз, ещё кто-нибудь. Найдут виновных.
    +0−3
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