Дебетовые карты Ситибанка будут отключены в сентябре

Ситибанк объявил о крупных изменениях в тарифах: отмена комиссии за обслуживание банковских карт, отключение всех дебетовых карт, а также отмена работы системы быстрых платежей для всех клиентов банка. Об этом 10 июля сообщается на официальном сайте https://www.citibank.ru/russia/News/rus/news.htm кредитной организации.



В пресс-релизе названы даты изменений. С 1 августа 2024 года перестанет взиматься комиссия за банковское обслуживание клиентов. С 20 сентября станет недоступным использование дебетовых карт. С 25 сентября для всех клиентов банка будет отключена система быстрых платежей.

