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    Дебетовые карты Ситибанка будут отключены в сентябре

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    2 комментария

    Ситибанк объявил о крупных изменениях в тарифах: отмена комиссии за обслуживание банковских карт, отключение всех дебетовых карт, а также отмена работы системы быстрых платежей для всех клиентов банка. Об этом 10 июля сообщается на официальном сайте https://www.citibank.ru/russia/News/rus/news.htm кредитной организации.

    В пресс-релизе названы даты изменений. С 1 августа 2024 года перестанет взиматься комиссия за банковское обслуживание клиентов. С 20 сентября станет недоступным использование дебетовых карт. С 25 сентября для всех клиентов банка будет отключена система быстрых платежей.

    Напомним, что еще в марте 2022 года Citigroup заявляла, что продолжит сокращать операции в России.

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    Комментарии 2

    Марти МакФлай10 Июл 2024 в 16:25
    А помните, как они весело встречали нас в аэропортах?
    +1−1
    27638631510 Июл 2024 в 16:07
    Вы о чем? Ситибанк перестал взымать плату за обслуживание дебетовых карт в 2022 году, после «я принял решение», СБП там вообще не было, а осенью 2022 года Сити разослал клиентам ахтунг о прекращении обслуживания карт и счетов в ближайшие два, что ли, месяца и настоятельно предложил перевести все деньги на счета в другие банки без каких то сборов. И в начале 2023 года информировал о прекращении всей деятельности и превращении ранее выпущенных карт россиян в кусочки пластика.
    +1−0
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