Citigroup перестанет оказывать почти все банковские услуги в России до конца марта 2023 года

Американский финансовый конгломерат Citigroup планирует прекратить оказание почти всех банковских услуг в России к концу первого квартала 2023 года. Об этом 14 октября сообщается в отчете банка.

«Мы продолжаем сокращать наши операции и риски в России, и в следующем квартале мы прекратим почти все институциональные банковские услуги, которые мы предлагаем. Чтобы было ясно, наше намерение состоит в том, чтобы свернуть наше присутствие в этой стране», — заявила генеральный директор Citi Джейн Фрейзер.



В дальнейшем банк продолжит осуществлять в России операции только в тех случаях, когда это необходимо для выполнения оставшихся юридических и нормативных обязательств. В Citi не ожидают, что расходы, связанные с прекращением работы в стране, будут существенными.

Как писали СМИ, Citigroup пыталась продать российский блок бизнеса еще до начала боевых действий на Украине, но сделка не состоялась из-за санкций. Банк обсуждал возможность обмена своих активов с местными финансовыми организациями, чтобы свести к минимуму убытки при уходе с рынка страны. В итоге 25 августа он заявил о прекращении потребительских операций и закрытии бизнеса по работе с малым и средним предпринимательством в России.

