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    Citigroup перестанет оказывать почти все банковские услуги в России до конца марта 2023 года

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    Американский финансовый конгломерат Citigroup планирует прекратить оказание почти всех банковских услуг в России к концу первого квартала 2023 года. Об этом 14 октября сообщается в отчете банка.

    «Мы продолжаем сокращать наши операции и риски в России, и в следующем квартале мы прекратим почти все институциональные банковские услуги, которые мы предлагаем. Чтобы было ясно, наше намерение состоит в том, чтобы свернуть наше присутствие в этой стране», — заявила генеральный директор Citi Джейн Фрейзер.

    В дальнейшем банк продолжит осуществлять в России операции только в тех случаях, когда это необходимо для выполнения оставшихся юридических и нормативных обязательств. В Citi не ожидают, что расходы, связанные с прекращением работы в стране, будут существенными.

    Как писали СМИ, Citigroup пыталась продать российский блок бизнеса еще до начала боевых действий на Украине, но сделка не состоялась из-за санкций. Банк обсуждал возможность обмена своих активов с местными финансовыми организациями, чтобы свести к минимуму убытки при уходе с рынка страны. В итоге 25 августа он заявил о прекращении потребительских операций и закрытии бизнеса по работе с малым и средним предпринимательством в России.

    Из отчета банка следует, что за третий квартал 2022 года его выручка выросла на 6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 18,5 млрд долларов, но чистая прибыль сократилась на 25%, до 3,47 млрд долларов.

    В российском АО КБ «Ситибанк» более 3000 сотрудников, банк обслуживает более 1 миллиона частных клиентов. У кредитной организации более 50 отделений и 450 банкоматов в 11 городах России, включая Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Ростов-на-Дону, Самару, Нижний Новгород, Уфу, Волгоград.

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