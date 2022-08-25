    Сейчас

    +21˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +21˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как 21

    2 м/с, зап

    767мм

    74%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd60eur59.51
    ТЕМА ДНЯ

    Защита Бастрыкина

    Рейтинг миллиардеров СПбЧтобы вернулся живойДешево и вкусноОбраз жизниДуховный путь 2.0Отличный ПетербургАрктика и АнтарктидаТуризмПодбираем вузПромышленный Петербург

    Сitigroup прекратит потребительские операции в России

    3936
    9 комментариев

    Американский финансовый конгломерат Сitigroup, представитель которого в России — АО КБ «Ситибанк», намерен свернуть потребительские операции в России, сообщает The Wall Street Journal 25 августа.

    По данным издания, банк пытался продать российский блок бизнеса еще до начала спецоперации на Украине, однако сделка не состоялась из-за санкций против финансовой системы РФ. Банк должен официально объявить о своем решении до конца четверга, отмечает WSJ.

    Ранее Citigroup обсуждал возможность обмена своих активов в России с местными финансовыми организациями, чтобы свести к минимуму убытки при уходе с рынка страны.

    Citigroup — один из крупнейших международных финансовых конгломератов. В российском АО КБ «Ситибанк» более 3000 сотрудников, банк обслуживает более 1 миллиона частных клиентов. У «Ситибанка» более 50 отделений и 450 банкоматов в 11 городах России, включая Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Ростов-на-Дону, Самару, Нижний Новгород, Уфу, Волгоград.

    В 2021 году по результатам ежегодного исследования HH.ru «Рейтинг работодателей России» в категории работодателей со штатом от 1001 до 5000 сотрудников Citi занял первое место среди банков. В 2022 году Ситибанк в 12-й раз подряд вошел в категорию самых надежных банков по версии Forbes.

    Больше интересных новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК2
    СМЕХ2
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 9

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    9
    close