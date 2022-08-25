Сitigroup прекратит потребительские операции в России

Американский финансовый конгломерат Сitigroup, представитель которого в России — АО КБ «Ситибанк», намерен свернуть потребительские операции в России, сообщает The Wall Street Journal 25 августа.
По данным издания, банк пытался продать российский блок бизнеса еще до начала спецоперации на Украине, однако сделка не состоялась из-за санкций против финансовой системы РФ. Банк должен официально объявить о своем решении до конца четверга, отмечает WSJ.
Ранее Citigroup обсуждал возможность обмена своих активов в России с местными финансовыми организациями, чтобы свести к минимуму убытки при уходе с рынка страны.
Citigroup — один из крупнейших международных финансовых конгломератов. В российском АО КБ «Ситибанк» более 3000 сотрудников, банк обслуживает более 1 миллиона частных клиентов. У «Ситибанка» более 50 отделений и 450 банкоматов в 11 городах России, включая Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Ростов-на-Дону, Самару, Нижний Новгород, Уфу, Волгоград.
В 2021 году по результатам ежегодного исследования HH.ru «Рейтинг работодателей России» в категории работодателей со штатом от 1001 до 5000 сотрудников Citi занял первое место среди банков. В 2022 году Ситибанк в 12-й раз подряд вошел в категорию самых надежных банков по версии Forbes.